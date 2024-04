– Ez a lehetőség számomra is meglepetés volt, hiszen csak akkor tudtam meg, hogy kiválasztottak a jelentkezők közül és részt vehetek a fotózáson. Édesanyámtól nem áll távol az ilyesmi, szeret örömet okozni – meséli cserfes mosollyal Lara, miközben fodrászok és sminkesek kezei alatt teljesen átszellemülve várta a fotóst.

Ő egy igazán színes egyéniség: családja állattenyésztéssel foglalkozik, így a törékenynek tűnő hölgy utód a családi gazdaság munkafolyamataiból is aktívan kiveszi a részét. Nem rest állatokat etetni, vagy akár traktorozni sem, sőt, mint megtudtuk, egészen 16 éves koráig a labdarúgás világában tündökölt, korosztályos válogatott is volt a Puskás Akadémia lánycsapatában futballozott. Azért jelentkezett a szépségversenyre, mert szerette volna kipróbálni magát ebben a világban és a jövőben szívesen helyezkedne el a szépségiparban, akár modellként, akár szempillásként.

Aztán elérkezett a pillanat, felkapcsolódtak a fények és a kezdeti izgalmakat követően teljesen elengedte magát, pózolt, mosolygott, láthatóan megélte a pillanatokat. A kamera szerette az arcát, szemét és nőies alakját, tündéri bájával pedig még a feol fotósát is megmosolyogtatta. A végeredmény úgy gondoljuk, önmagáért beszél.

Addig is ne felejtsék, ahogy korábban, úgy most is – olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról és már lehet osztani a szíveket a szépségeknek. Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kapott a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét –, annak egészen május 12-én 23:59-ig ezen az oldalon továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket!

Forrás: Kecskés Zoltán / feol.hu