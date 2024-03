A szomszédok se lepődnek már meg, hogy nagy adag szeméttel lépkedek a házunk felé kutyasétáltatás után, az erdőből kiérve. Most azonban egy szuper csizmát is találtam! Sőt, 80 méterrel odébb egy zoknit is! Remélem holnap meglesz a párjuk — írta a Duna-Tisza Csatornánál készült fotója mellé humorosan, de annál szomorúbban instagram posztjában Maár-Laza Bori, dunaújvárosi születésű meteorológus, az M1 napi aktuális csatorna időjárás-jelentője.