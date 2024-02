Sötétbarna haj, sötétbarna szem, igéző tekintet – ezek mind-mind jellemzik a mezőfalvi leányzót, aki lapunk kedvéért szívdöglesztő fotókat is küldött magáról, olvasható a feol.hu-n. A képeken jól látható, hogy már nyoma sincs az egykori bizonytalanságnak, Petra igencsak sokat fejlődött a 2022-es Tündérszépek óta, valósággal szereti őt a kamera. Az egzotikus hölgy szavai pedig mindezt alá is támasztották:

A Tündérszépek versenyének köszönhetően megnyíltak előtte az ajtók, profi csapata a háttérben azon dolgozik, hogy ő mindig a legjobbját nyújthassa a kamera előtt.

Fotó: Szili Tamás - Photography

– A Tündérszépek óta a legnagyobb változás a fotózásaim számában történt. A megszokottnál jóval több felkérést érkezett, miközben egy nagyon jó kis csapatom is kialakult – sminkes, fodrász –, akiknek hála már az előkészületek is jó hangulatban telnek, mindig kihozzák belőlem a maximumot, így a fotózásokra magabiztosan tudok érkezni, ami a végeredményben is úgy gondolom látszik - fűzte hozzá. Kiemelte azt is, hogy a szépségverseny által olyan értékes kapcsolatokra is szert tett, amelyek a mai napig fennmaradtak, sőt, többekhez jelenleg is jár modellkedni. Olyan ajtók nyíltak meg előtte, amire előzetesen nem is gondolt volna. Ma már nyoma sincs az izgulásnak, a bizonytalanságnak, bátran áll a kamera elé, legyen szó stúdió, divat, vagy portréfotózásról.

Egy huncut tekintet, egy titokzatos mosoly - Görög Petra tudja, hogy mitől döglik a légy!

Fotó: Ambrusné Tóth Annamária (Ancsafotó)

– Manapság szinte minden a kapcsolatokon múlik, ebből a szempontból pedig kiváló ugródeszka lehet egy szépségverseny. A Tündérszépek által ki lehet próbálni, hogy milyen egy forgatás és fotózás, milyen színpadon, kamerák előtt szerepelni. Így aki érdeklődik a szépségipar iránt, nekik mindenképpen érdemes jelentkezni, mivel rendkívül sok lehetőséget rejtegethet egy ilyen megmérettetés. És ki tudja, lehet idén újra nekileselkedek. Hol is lehet regisztrálni? – tette fel a kérdést mosollyal az arcán Görög Petra.

Bármilyen típusú ruhában jól érzi magát, legyen szó elegáns, retro, vagy utcai viseletről. Olyan mintha csak ráöntötték volna!

Fotó: Ambrusné Tóth Annamária (Ancsafotó)

Kérdésére válaszolva elmondtam: A jelentkezés már megkezdődött, idén a 18-35 év közötti szépségek nevezését várják, akik a dicsőség mellett ők képviselhetik szűkebb hazájukat, megyéjüket a fináléban. Értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket!