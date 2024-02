Ez egy újabb érdekes kalandnak ígérkezik, nem igaz? Hogyan lehet felkészülni egy ilyen fináléra?

– Magabiztos vagyok! Az elmúlt években több hasonló helyzettel találkoztam már, így megtanultam kezelni a rám nehezedő nyomást. Egyszerűen megpróbálom élvezni és mosolyogni, ha fellépek a kifutóra, de addig is nap mint nap a tanulás mellett mindent megteszek, hogy ragyoghassak! A kérdésedre válaszolva: legyen szó akármilyen versenyről, a nőiesen sportos forma, az ápolt bőr, az egészséges hajkorona mindig kiemelten fontos. Ez azonban egy folyamatos hosszú távú odafigyelést igényel az étkezésemben és a megfelelő vitamin bevitelben. Sportos családban élek, ahol mindenkinek a napi rutinjába tartozik a mozgás, így nagyon tudjuk egymást motiválni, húzni. Szeretem a korcsolyázást és jégkorongot, magam is űzöm. Legutóbb az egyik munkámmal a Jégpályák Éjszakájára kívántam felhívni a figyelmet. Anyukám egészségfejlesztési tanácsai a mai kor ártalmait figyelembe véve, személyre szabottan, az én szervezetem állapotának megfelelően, sokat segítenek a helyes életmód kialakításában. Szokták mondani: a szépségért meg kell szenvedni! Nos, ez rám már csak félig igaz, hiszen ahogy említettem a mozgás, az egészséges életmód már kiskorom óta az életem része, így ez számomra egyáltalán nem megerőltető, minden hozzászokás kérdése.

Rátérve a monte carlói fináléra: Mit fog árgus szemekkel figyelni a zsűri?

– Leginkább az alapvető kisugárzást, a megjelenést pontozzák, illetve a formát, ami nem csak a színpadon, hanem a mindennapokban is fontos, mivel a verseny ítészei már a felkészülési idő alatt is figyeli a résztvevőket, hogy mennyire lehet a leendő győztessel a későbbiekben együtt dolgozni. Ezen felül kulcsfontosságú, hogy mindig magabiztosan jelenjen meg a versenyző, én is erre törekszem.

A győzelem pillanata, amikor Horváth Lilla a World TOP Model Hungary versenyét megnyerve kivívta a jogot a monte carlói szuperfináléra.

Fotó: Interjúalany

Milyen eredményre számítasz - azért az elmúlt évek sikerei láttán van miben reménykedned, nem igaz?

– Nekem ezek a kihívások mindig jó érzést és pluszt adnak, de nem az eredmény határozza meg, hogy ki vagyok. Nyilván örülök, ha valami kiemelkedő helyezést érek el, mert az egy visszajelzés számomra. De mint mondtam, a legfontosabb, hogy élvezzem a versenyeket és csodálatos helyszíneket. Monte Carló egy csodálatos város, már csak néhány napot kell aludni és utazok. Alig várom!

Van bármiféle rituáléd, szokásod, ami jó ómen szokott lenni közvetlenül a verseny előtt?

– Mindig nálam van egy nyaklánc, amit számomra fontos embertől kaptam, így az sok erőt ad, valamint tudom, hogy a családom és a barátaim szurkolnak nekem minden megmérettetésen, így erre gondolok mindig. A versenycipőm pedig eddig mindig szerencsét hozott, ezért szeretném most is magammal vinni és abban szerepelni a jövőbeli versenyeimen is.

Mennyire változtatta meg az életedet az ismertség, gondolom Dunaújvárosban és Fejérben is már felismernek az utcán.

– Az életem folyamatosan változik: a nyugisabb szakaszból a pörgősebb szakaszba váltakoznak. Ez mind betudható a fejlődésemnek minden téren. Mindig próbálok magamból pozitív energiákat sugallni és a legjobb énem mutatni, de ha éppen nem vagyok a toppon az sem titok. A felnőtté válás útján vagyok, így sok az inger az életemben, de szerencsére olyan háttérrel rendelkezek, hogy sosem marad megoldatlan az éppen jelenlévő probléma. Nagyon közvetlen vagyok mindenkivel és könnyen barátkozok, az eredményektől függetlenül pedig ugyanaz az ember vagyok, aki voltam és ezt szeretem.

Forrás: feol.hu