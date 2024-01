Már-már hagyomány, hogy az év legmeghittebb időszakában lehetőséget kapok bemutatkozni Rákász Gergely orgonaművész karácsonyi sorozatában. Mindig nagy izgalommal várom ezeket a koncerteket, mert amellett, hogy ilyenkor Gergőtől nagyon sokat lehet tanulni, amellett rengeteg kihívással is jár ezeken az eseményeken fellépni: hatalmas koncerthelyszínek, nagy és figyelmes közönségek, és a tudat, hogy egy egész alapítványt képviselek a játékommal – nem egyszerű. – kezdte sorait kedden írt Facebook posztjában a decemberi fellépésén készült fotókhoz Kiss Péter, baracsi származású harmonikaművész. Majd így folytatta: Idén Budapesten kezdtem, ami több szempontból is merész választás volt: egyrészt két hónap után ez volt az első koncertem Magyarországon (addig ugyanis olaszországi tanulmányaimat folytattam), másrészt ebben a városban még nem olyan sokszor léptem fel, harmadrészt pedig mégiscsak szeretett fővárosunkról beszélünk, ahol azért valljuk be, nem mindegy hogyan játszik az ember, hogyan mutatkozik be és milyen benyomást kelt a nagyérdeműben. Ez mindenhol nagyon fontos, ám itt különösen.