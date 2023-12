Év végén a legtöbben hátradőlünk és számot vetünk a mögöttünk álló hónapokról , esetleg új célokat tűzünk ki a következő esztendőre vonatkozóan. Ilyenkor a legjobb amit tehetünk, hogy megpróbálunk minél többet pihenni és a számunkra fontos dolgokra fókuszálni. Iszak Eszti is így tesz, a népszerű dunaújvárosi származású műsorvezető éppen a napsütéses Floridában nyaral, Instagram posztjában boldogan és elégedetten számol be az Egyesült Államokban töltött időről: "Boldog Eszti az óceán parton. Mivel az elmúlt napokban nem voltam hajlandó mást felvenni csak mackónadrágot flip-floppal és kontyba kötött kócos hajjal közlekedtem, nem készült megosztásra alkalmas kép rólam, de ma kicsit összeszedtem magam a nagy pihenések közepette és bár a kényelmes overállom van most is rajtam, azért talán vállalhatóbb a kinézetem! Ja és napközben nincs internetem (ami elképesztően jól esik), úgyhogy bocsánat mindenkitől a késői válaszokért"