Ahogy arról már többször is hírt adtunk, a dunaújvárosi születésű Rajna Martin első karmesterként tevékenykedik a Magyar Állami Operaházban. Legújabb posztjában fontos évfordulókról emlékezett meg:

"Száz évvel ezelőtt egy máig emlékezetes koncert történt meg: Pest-Buda egyesítésének 50. évfordulóján Dohnányi Ernő vezényletével bemutatásra került Kodály talán legfontosabb műve, a Psalmus Hungaricus. Az élet nagy ajándéka, hogy Petrovics Eszter rendező három évvel ezelőtt felkért Kodály-filmsorozatának második részében való szereplésére, és a teljes mű dirigálására, felvételére. A mű bemutatójának centenáriumán, ma este 21 órakor az M5 csatornán bemutatásra kerül a teljes dokumentumfilm, 22:30-kor pedig a Psalmus Hungaricus-koncertfilm, Kovácsházi István szólójával, a Nemzeti Énekkarral és a Szent István Filharmonikusokkal. Óriási büszkeség, hogy ezzel a felvétellel és filmmel emlékezünk meg a nagy műről és szerzőjéről.

Essen szó arról is, hogy Bartók Béla korszakos (és számára korszakhatárt jelentő) remekműve, a Táncszvit is százéves. Bár a bemutató meg sem közelítette azt a sikert, amit azóta a darab minden előadás során kikövetel magának, a mű a Bartók-életmű azon részének alkotása, amely nemzetközi szintű állandó jelenlétnek örvend. Dohnányi Ünnepi nyitányát ritkán hallani, sajnálatos, hogy száz év is kevés volt ahhoz, hogy a műből egy rendes, nyilvánosan elérhető kiadás szülessen, a kézirat másolata bizonyos körökben elérhető, illetve Kocsis Zoltán készített magának egy saját begépelt változatot. Remélem, a mű kiadása hamarosan megtörténhet."