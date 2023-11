Népszerű programhely a látogatók körében, és most egy újabb állattal bővült a közössége. Ezúttal a Nyíregyházi Állatparknak köszönhetően egy kétpúpú teve vette birtokba a neki szánt területet. Az új jövevény érkezése előtt dr. Biácsi Alexandra, a Sóstó Zoo vezető állatorvosa szemlézte a tevének szánt kifutót, és néhány jó tanáccsal is ellátta az előszállási parkot létrehozó Eper fivéreket – erről a közösségi oldalukra tett bejegyzésekben is írnak.

A cikk címében szereplő kérdés egy régi gyermekdal részletéből való, a 100 Folk Celsius: A teve és Emese című számából. Az 1993-as dalban persze nem derül ki, hogy mi a teve neve. Viszont az előszállási park új állatáról tudhatjuk, hogy Jamalnak hívják, és a téli nyitvatartási rend szerint (amely november 10-től érvényes) péntektől vasárnapig 9-16 óra között lehet megtekinteni.