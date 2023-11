Napjainkban egyre többször hallani a mindfulnessről, a dunaújvárosi származású népszerű műsorvezető, Iszak Eszti is elmerült a tudatos jelenlét folyamatában: "A mai napom a bőrápolásról és a mindfullness-ről szólt, ugyanis olyan kerekasztal-beszélgetéseket vezettem, amikben a bőrünk egészségét nem csak a kozmetikumok szempontjából közelítettük meg, hanem táplálkozás, mindfullness, alvás és mozgás szempontjàból is. A nap végén pedig részt vettem egy nagyon jó meditáción is, ennek kapcsán pedig elgondolkodtam, hogy én mikor is vagyok leginkább ‘tudatosan jelen’. Arra jutottam, hogy azon kívül amikor épp műsort vezetek, talán akkor, amikor nézem a tengert. Ti hallottatok már a tudatos jelenlétről?"