Aranyfürtjeiről, egyedi stílusáról és szókimondóságáról ismert fehérvári hölgy, aki mint kiderült 17 éves korában a Fehérvár Szépe verseny különdíjasa volt, beszélgetésünk során sem rejtette véka alá a véleményét. Saját bevallása szerint is, amolyan "ami a szívén, az a száján" típusú személyiség. És bár voltak olyan pillanatok, amikor elgurult nála is a „gyógyszer" a műsor alatt, semmit sem bánt meg és ha újra kezdené, mindent pont ugyanígy tenne. A főzősműsorba nagyszülei tiszteletére jelentkezett, nekik és magának szeretett volna bizonyítani.

– A nagymamám szerettette meg velem a főzést és már 12 éves korom óta ott sertepertéltem mellette a konyhában. Mindent, amit a gasztronómiáról tudtam, azt tőle tanultam. Már a válogatóra is az ő receptje által főzött nyúlpörköltet hoztam deszkásnokedlivel és uborkasalátával, ami ízlett is a séfeknek, háziasnak és finomnak ítélték. Érdekesség, hogy pont a későbbi séfemtől, Krausz Gábortól nem kaptam rá kést, de séfkabátot a későbbiekben igen, így jutottam be a legjobb 18-ba. A műsort egyfajta személyiségfejlődésként fogtam fel. Szerettem volna megerősödni lelkileg és levetkőzni azt az érzékeny lelkű leányzót, aki mindig is voltam. Emlékszem, papám sosem szerette, ha sírok, ő ellene volt mindenféle érzelem kinyilvánításnak. Azt gondolom, ezt sikerült főzésről főzésre átfordítani és keménynek mutatni magam még a legnehezebb helyzetekben is. Nem bántam meg semmit és ha visszaugranánk az időben, újra jelentkeznék annak ellenére is, hogy nagyon kemény volt. De ahogy szokták volt mondani, mindenből tanulunk valamit, és én magamról sokat megtudtam. Kitartó vagyok és a céljaimért tűzőn, vízen átmegyek. Örülök, hogy részt vettem ebben a műsorban, ismertségre tettem szert, sőt barátságra is – mondta Tücsi, aki a forgatás óta kicserélődött. Csupa mosoly volt és látszott, hogy mennyivel nyugodtabb, mint a versenyhelyzetben volt.

Ahogy a műsortól már megszokhattuk, nem volt mentes a kisebb-nagyobb viszályoktól sem. Többször volt paprikás a hangulat a konyhájában, és bizony-bizony egymásnak estek a versenyzők. Gombos Tünde és Zupkó Tamás zrikálásai több néző fülében még mindig visszacsengenek.

– Azt gondolom, ez egy verseny volt, ahol egy idő után kódolva van a konfliktus, hiszen mindenki azért jött, hogy megnyerje. Ahogy fogytunk, egyre inkább ez volt érezhető. Zupkó Tomival való ellentétem is ebből adódhatott. Tomika olyan volt, mint a kisfiúk az óvodában, akik meghúzzák a lányok haját, de én nőként ezt nem szerettem volna hagyni. Egész egyszerűen megvédtem magam és nyilván az sem esett jól, ha valaki azt mondja, hogy te vagy a leggyengébb... Egyszóval kemény volt a Séfek Séfe! Persze, volt egy elképzelésem, milyen lesz a műsorban főzni, de nem gondoltam, hogy ekkora nyomás nehezedik majd ránk, több kilót fogytam a felvételek alatt. Az időre főzés és az ilyen jellegű csapatmunka elég kemény volt, amikor pedig Tomival összevesztem a tréningen, vagy amikor halloween-i esten a kígyók közül kellett kivenni a fő alapanyagot, egy pillanatra a feladás is megfordult a fejemben, de nem tettem, legyőztem a démonjaimat – tette hozzá elszántsággal a szemében Tücsi. Végül megjegyezte, amiért jött, elérte, nincs miért szégyenkeznie:

– Szerettem a fekete csapatban főzni, Krausz Gábortól is sokat tanultam, ő egy türelmes ember, ami hozzám kell is, bár nem úgy ahogy egyes kommentálók írták: „ehhez a nőhöz három levél Xanax kell!" A kollégáimnak sem kell az irodában! Úgy gondolom, nincs miért szégyenkeznem, hiszen több tízezer ember közül a TOP 9-ig jutottam, a harmadik legjobb amatőrként. És ahogy eddig, ezután is főzni fogok otthon, de egyelőre komolyabban nem tervezek vele. Lekváros lányként, marad a nagyi receptje, a szilva, barack és különböző gyümölcsök befőzése. Ez az én igazi szenvedélyem sok egyéb más mellett – mondta a jövőjét firtató kérdésre Gombos Tünde, aki végül megköszönte mindenkinek, aki szorított érte.

Kecskés Zoltán/feol.hu