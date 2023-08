A dunaújvárosi születésű modell és műsorvezető, Iszak Eszter egyértelműen rajong a nyárért, szereti a napfürdőt, és jólesik a hűsítő vízű medence partján lazítani, frissítő koktéllal a kézben, barátnőkkel körülvéve – erről árulkodik az Instagramon megosztott posztja, ami Horvátország csodás vidékén készült. Girls just want to have fun?