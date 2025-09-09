szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Vb-selejtező

4 órája

Magyar vezetéssel indult a meccs, Ronaldo tizenegyesével már a portugáloknál az előny (frissül)

Címkék#Portugália#meccs#vb-selejtező#Marco Rossi#Magyarország

Szeptember 9. igazán különleges nap: Marco Rossi kedden ünnepelte 61. születésnapját, míg Cristiano Ronaldo történelmi, hatodik világbajnokságára készül. A két klasszisnak egyaránt kulcsfontosságú lenne a három pont megszerzése a teljesen megtelt Puskás Arénában. A magyar válogatott egy kör után, a dublini 2-2-es döntetlen után, egy ponttal áll, míg a portugálok Örményország 5-0-s legyőzése után három ponttal vezetik a csoportot.

MW
Magyar vezetéssel indult a meccs, Ronaldo tizenegyesével már a portugáloknál az előny (frissül)

Loic Négo (b) és a portugál Cristiano Ronaldo a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

Cikkünk frissül!

A mérkőzés eseményeit az Origón folyamatosan frissülő szöveges élő tudósítás formájában követhetik.

Ronaldo magabiztosan értékesítette a büntetőt

A térfélcsere után a Puskás Aréna átmenetileg elcsendesedett: a kapu mögött helyet foglaló szurkolók így tiltakoztak a Magyar Labdarúgó-szövetség ellen. Az 55. perctől azonban újra folytatódott a biztatás, ám a mérkőzés kedvezőtlen fordulatot vett: a játékvezető tizenegyest ítélt, miután Ronaldo lövése Nego Loic kezéről pattant vissza a tizenhatoson belül. A büntetőt Cristiano Ronaldo értékesítette, ezzel Portugália 2-1-re átvette a vezetést – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

A videóbíró döntött, érvényesnek ítélték Bernardo Silva találatát

Portugália hátrányban sem lassított, a 31. percben például Cristiano Ronaldo közeli lövésénél bravúros védést mutatott be Tóth Balázs. A magyar kapu továbbra is folyamatos nyomás alatt állt, és ennek következtében a 36. percben Bernardo Silva góljával 1-1-re módosult az eredmény – tudósított a helyszínről a Magyar Nemzet. 

Vezetünk a portugálok ellen

A 21. percben Nagy Zsolt beadása után Varga Barnabás tíz méterről fejelve megszerezte a vezetést a magyar válogatottnak.

VARGA Barnabás
A magyar válogatott gólöröme, a gólszerző Varga Barnabás (j2) a Magyarország−Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én
Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Diogo Jota emléke előtt tisztelgett a magyar tábor

Az első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.

A 21. percben – amint azt a Carpathian Brigade előre jelezte – a Puskás Aréna közönsége tapsolni kezdett, így tisztelegve a nyáron elhunyt portugál futballista, Diogo Jota emléke előtt. 

Sor került a nagy kézfogásra Szoboszlai és Cristiano Ronaldo között

A meccskezdés előtt kevéssel ezúttal is felcsendült az Ismerős Arcok Nélküled című dala, melyet az egész stadion együtt énekelt. A lelátón megelevenedett a Pál utcai fiúk története, az ultrák pedig megüzenték óhajukat: Legyen újra miénk a grund! 

A magyar szurkolói oldal a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én
Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Orbán Viktor a felemelő pillanatról egy videót is posztolt a közösségi oldalán.

Mindezek után a két csapatkapitány, Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo pályafutásuk során először kezet fogott egymással, majd kezdetét vette a mérkőzés – derül ki a Magyar Nemzet hírfolyamából

RONALDO, Cristiano; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik (b) és a portugál Cristiano Ronaldo (j) csapatkapitányok a belga Erik Lambrechts játékvezetővel (k) a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én
Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Dibusz Dénes sérülés miatt kihagyta a portugálok elleni meccset

Marco Rossi nem volt könnyű helyzetben, ugyanis a kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már a dublini meccset sem tudta vállalni a válogatottban, majd az írek elleni meccsen Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra. A szélsőt Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa helyettesítette.

Az Origo adta hírül, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett az írek elleni meccsen. A részletekért kattintson IDE

DIBUSZ Dénes
Dibusz Dénes kapus 
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Orbán Viktor: Bent vagyok a kezdőben?

Bent vagyok a kezdőben? – kérdezte viccesen Orbán Viktor, aki nemrég érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a magyar fociválogatott ma a portugálokat fogadja. A miniszterelnök által posztolt videó szerint valaki felvilágosítja, hogy egy Willi nevű névrokona szerepel a kezdőcsapatban. – Elfoglalta a helyemet? – kérdezte nevetve Orbán Viktor. A kormányfő a videóhoz azt írta: Legalább egy Orbán a kezdőben.

Marco Rossi születésnapján jön a nagy meccs

Marco Rossi számára különleges lesz a Portugália elleni összecsapás, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya éppen szeptember 9-én ünnepli 61. születésnapját.

ROSSI, Marco
Marco Rossi szövetségi kapitány
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Hangulatvideóval jelentkezett a válogatott mérkőzése előtt Orbán Viktor

Hajrá magyarok! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök a magyar válogatott ma esti meccse előtt. Orbán Viktor egy hangulatvideót posztolt, amelyben legendás gólokat és gólörömöket és védéseket vágtak össze. 

Szoboszlaiék történelmi sikert írhatnak

A magyarok még soha nem tudták legyőzni a portugálokat, sőt, Budapesten mind a négy alkalommal vendégsiker született és hazai gólnak is csak egyszer örülhettek a szurkolók. Ennek tükrében Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy aláírná a döntetlent a portugálok elleni meccse – emlékeztet az Origo.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd. Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség

– vélekedett a Liverpool sztárjátékos. 

Ilyen mezben léptek pályára Szoboszlaiék a portugálok ellen

Szoboszlaiék ezúttal teljesen fehér szerelésben vették fel a harcot Cristiano Ronaldóékkal.

 

