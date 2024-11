Kalandos a Vendée Globe 1 órája

Vihar tépázta a hajóját, de Weöres Szabolcs ép bőrrel megúszta a kalandot

Alig 200 mérföldre Portótól vitorlázott Weöres Szabolcs a New Europe fedélzetén, amikor egy erős hullám megdöntötte a hajóját, jelentős sérüléseket okozva a nagyvitorlában és az A7 orrvitorlában is. A kaland szerencsésen végződött, mert a hajószerkezetben nem esett kár, Weöres Szabolcs pedig sértetlenül vészelte át a szó szerint viharos kalandot. Most már csak egy biztonságos kikötő kellene, hogy a vitorlázó és a hajó is kiheverje az incidenst.

MW MW

Weöres Szabolcs nem sérült meg a viharban, most kikötőt keres a hajójának Forrás: veo.hu

A Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen navigáló Weöres Szabolcs az incidens után óvatosan navigált, hogy a további károkat elkerülje. A nagyvitorla részét sikerült is megóvni reffeléssel, de a nagyvitorlát a 3 és fél méteres hullémok miatt nem sikerült biztonságosan kiszabadítania – számolt be az esetről és a fejleményekről a Veszprém vármegyei hírportál. Weöres Szabolcs vitorlázó a sikeres tavalyi évről tartott kerekasztal-beszélgetésen Budapesten, az MVM III. kerületi székházában 2024. január 23-án

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI Weöres Szabolcsnak és a hajónak is pihenő kell A ma hajnali átmeneti szélcsendet a vitorlázó arra használta ki, hogy felmásszon az árbócra, és sikerült is eltávolítania a megtekeredett A7 vitorla felső részét, ezzel stabilizálva a vorstagot, és csökkentve az árbóc sérülésének kockázatát. Közel egy órát töltött a magasban, majd több órát dolgozott a fedélzeten is, hogy a sérült vitorla részeit eltávolítsa, nem csoda, hogy kimerült, pihenésre lenne szüsége. Weöres Szabolcs hajójának, a New Europe-nak is pihennie kell: a vorstag és a J2 orrvitorla teljes ellenőrzéséhez, valamint a nagyvitorla javításának befejezéséhez egy védett horgonyzóhelyre lesz szükség. Az eredetileg ideális helszínnek gondolt, közeli Madeira azonban a ciklont és az időjárás-előrejelzést tekintve sem megfelelő. Weöres Szabolcs, aki ép bőrrel megúszta a vihart, most alternatív megoldásokat keres, és egy hosszabb, kihívásokkal teli navigációs szakaszra készül, hogy biztonságos és megfelelő helyet találjon a javításokhoz – tudósított a hírportál. A nagy kalandról Weöres Szabolcs is beszámolt a közösségi oldalán, ahol a követni lehet az útját:

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!