Többet birtokolta a labdát az első negyedórában a Debrecen, amely Bárány szép lefordulásból lőtt góljával került előnybe. Veszélyeztette ellenfele kapuját a Kecskemét is, a vendégcsapat egy-egy megindulást lövéssel tudott zárni. Össze is jött az egyenlítés, egy ilyen akció végén Pálinkás pöckölte be a kapufáról kipattanó labdát. A hazaiak lendületvesztését nem díjazta a közönség, amely többször is „ébresztőt” skandált.