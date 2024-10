Térfélcserét követően nyílt sisakos küzdelem alakult ki, amelyben többet veszélyeztettek a vendégek, s bár kétszer is védenie kellett Dibusznak, a magyar válogatott kapusának egyik sem okozott gondot. A kezdeti francia rohamok után a Ferencváros percei következtek, azonban a hazai kísérletek többsége elkerülte a kaput, egy ízben Varga fejesénél viszont Abdelmonem a gólvonalról tisztázott. Az intenzív meccsen mindkét gárda lendületesen futballozott, így nem lehettek nyugodtak a hazai szurkolók a minimális előny birtokában. Pedig Traoré a jobb oldali kiugrásból akár meg is duplázhatta volna, azonban kimaradt a ziccere, és a túloldalon érkező Zachariassen is lemaradt a labdáról. A hajrára emberhátrányba kerültek a nizzaiak, mivel Rosario utolsó emberként buktatta a kiugró Saldanhát. Innentől a Ferencváros számára már nem okozott gondot az eredmény tartása, így megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.