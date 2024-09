Polyánszky Zoltán, a magyar szövetség elnöke arról beszélt, hogy egyes szerényebb eredményekkel rendelkező országok már két sakkolimpiának is otthont adtak, ezért is szerették volna Magyarországra hozni a sportág legnagyobb versenyét, amelyet a magyar kormány is a zászlajára tűzött.

Ez az esemény tökéletes Magyarország hírnevének öregbítésére. Tágabb értelemben pedig szeretnénk megmutatni a sakk népszerűségét, mert sokan vagyunk, csak a legtöbben ezt otthon játsszák. Ez egy olyan csapatvilágbajnokság, amelyre nincs kvalifikáció, így ez egy világfieszta, amelyen kétezer sakkozó ül asztalhoz, ebből Magyarországot három-három férfi és női csapat képviseli, ami harminc magyar sportolót jelent

– fogalmazott Polyánszky.

A magyar csapatok a budapesti sakkolimpián:

férfiak:

A csapat:

Berkes Ferenc, Gledura Benjámin, Lékó Péter, Rapport Richárd, Szanan Szjugirov; szövetségi kapitány: Ács Péter

B csapat:

Antal Gergely, Bánusz Tamás, Kozák Ádám, Papp Gábor, Prohászka Péter; szövetségi kapitány: Medvegy Zoltán

C (U25) csapat:

Juhász Ágoston, Kántor Gergely, Karácsonyi Gellért, Krstulovic Alex, Vanczák Tamás; szövetségi kapitány: Gonda László