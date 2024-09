Két hónap után kedd este lejárt a határidő, mostantól már csak szabadon igazolható játékosokat szerződtethetnek az NB I-es klubok. A bajnokság rajtja előtt még a nyíregyháziak, az újpestiek, és zalaegerszegiek voltak a legaktívabbak a játékospiacon. Azóta az Újpest már két válogatott játékos játékjogát is megszerezte – írta meg a Magyar Nemzet.

A szerb gólkirály a Fradiban is bizonyítana

A lila-fehérek célja nem titkoltan az, hogy a keret fele hazai játékosokból álljon, ennek megfelelően is erősítettek. Mások mellett a Fehérvártól érkezett, válogatott tapasztalattal rendelkező Bese Barnabás, Fiola Attila és a szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsekre meghívott Gergényi Bence is az Újpestet választotta. A Fradival is hírbe hozott, legutóbb kölcsönben Kecskeméten futballozó, egyébként az olasz első osztályú Torinót erősítő, kétszeres válogatott Horváth Krisztofer, illetve szintén Olaszországból, a Fiorentina utánpótlásából tért haza Újpestre a húszéves Dénes Adrián – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.