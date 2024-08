Az FTC mondhatni kiváló formában várja az összecsapást, a bajnokságban a Kecskemétet győzte le hazai pályán, míg a Bajnokok Ligájának második selejtezőkörében oda-vissza, összesítésben 7–1-re verte a The New Saints együttesét – írta meg korábban az Origo. A Ferencváros szurkolóinak örömére (is) a csapat új vezetőedzőjének, Pascal Jansennek a dán Midtjylland ellen készülő keretében nemcsak kilenc magyar fiatal, de az Európa-bajnokságon súlyos fejsérülést szenvedő Varga Barnabás is helyet kapott. Bár a szurkolók úgy vélték, hogy a speciális védőmaszkban az előző két idény gólkirálya igenis hasznára lehet a csapatának a dánok ellni létfontosságú találkozón, sajnos tévedniük kellett – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Maximumot kell nyújtani

Bár Varga rehabilitációja ugyan jól halad, de jelenleg még nincs olyan állapotban, hogy pályára léphessen. Ráadásul a Kecskemét ellen megsérült Owusu Kwabena, a Fradi egyre jobb formába lendülő villámgyors szélsője sem épült fel, így Pascal Jansen úgy döntött, mindkettőjüket pihenteti. A sérültek helyére két támadó került be a dán Midtjylland ellen készülő BL-keretbe: Fortune Bassey, illetve az örmény válogatott Edgar Szevikjan kap lehetőséget. Előbbi kölcsönből tért vissza, és az ausztriai edzőtáborozás alkalmával gólokkal bizonyította, kár lenne róla lemondani, míg Szevikjan legalább olyan gyors, mint Owusu, ráadásul az előző szezonban remek távoli gólokat lőtt – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A magyar csapat norvég középpályása Kristoffer Zachariassen szerint 50-50% esélye van mindkét együttesnek a párharc megnyerésére.

Meg kell állítsuk a labdajáratásukat, aztán meg kell szerezzük tőlük a labdát, majd arra kell figyelnünk, hogy használunk kell a sebességünket a széleken és mindenkinek a maximumot kell nyújtani. A saját játékunkat kell pályára vinni és meg kell mutatni azt, amit már eddig is megmutattunk ezzel kapcsolatban, és akkor a mi kezünkben lesz a sorsunk

– nyilatkozta a Fradi játékosa.