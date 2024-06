Heteken át húzódott a bejelentés, hiszen csak május 16-án vált ismertté Dejan Sztankovics távozása. A zöld-fehérek hivatalos bemutatásából kiderült, hogy a holland–angol kettős állampolgárságú tréner a hollandiai Zaandamban nőtt fel, és itt is kezdett el futballozni. Utánpótlás-karrierje során megfordult többek között az AZ Alkmaarnál, ahol együtt dolgozott a válogatott balhátvédjével, Kerkez Milossal is – írta meg a Magyar Nemzet.

Pascal Jansen lett a Ferencváros új vezetőedzője

Fotó: Adam Molnar / Forrás: Ferencváros Facebook-oldala

Kerkez Milos is dicsérte

Így pedig teljesen természetes volt, hogy amikor Pascal Jansen képbe került, kihasználva a helyzeti előnyét, Dibusz Dénes is igyekezett informálódni csapattársától a zöld-fehérek új mesteréről. A bajnoki címvédő kapusa ennél azonban többet is elárult a Kerkez Milossal való beszélgetéséről, s elmondta, hogy maga Pascal Jansen is kikérte Kerkez véleményét a Ferencvárosról.

Kiderült, nála is érdeklődött Jansen a klub iránt, ő is körbejárta, mi várhat rá a Fradinál. Örülök, hogy sok pozitívumot hallottam, Milos jó véleménnyel van róla

– árulta el Dibusz Dénes.