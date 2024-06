Országos döntő 1 órája

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Somogy vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Somogy vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Czebei Ádám / Kaposvár / Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskolája Czebei Ádám vagyok, 28 éves és Kaposváron élek. 18 éve aktívan sportolok labdarugóként utánpótlás és felnőtt szinten. Tanítói diplomámat 2020-ban a Kaposvári Egyetem pedagógia karán, testnevelés műveltségterületen szereztem meg. Jelenleg a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskolájában dolgozom testnevelőtanárként, ahol alsóban és felsőben testnevelést tanítok, ezek mellett labdarúgásra és játékos sportversenyre való felkészítő szakköröket tartok. Kisiskola kategória: Magyar Márton István / Somogyvár / Szent László Király Általános Iskola Magyar Márton vagyok, testnevelő tanár, játék és szabadidő szervező tanár. Kisgyermek korom óta a testnevelő tanári pályára készültem. A sport mindig is életem meghatározó része volt. Gyerekként versenyszerűen úsztam. A testnevelés oktatása mellett kipróbáltam magam kosárlabda edzőként, úszó edzőként, oktattam szivacskézilabdát és 11 éven keresztül strandi vízimentőként is tevékenykedtem. Jelenleg Somogyváron élek családommal és itt tanítok testnevelést a Szent László Király Általános Iskolában. Nagyiskola kategória: Horváth Dániel / Kaposvár / Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Gimnázium és Szakgimnázium Horváth Dániel testnevelő tanár vagyok. 14 éve tanítok testnevelést, 12 éve jelenlegi iskolámban a Kaposvári Csokonai „Gyakorlóban”, ahol szenvedélyesen képviselem a vizes sportágakat, hiszen korábban aktív úszó és vízilabdázó is voltam, és ennek a szeretetét és a tudást igyekszem átadni diákjaimnak. Nem csupán testnevelést és úszást tanítok, hanem az osztályfőnöki és munkaközösségvezetői feladatok mellett aktívan részt veszek az iskolai sportélet és az egészséges életmód népszerűsítésében, elősegítve a diákok fejlődését és kibontakozását a sportban és az élet minden területén. Azt vallom, hogy a sportoló gyerek boldog gyerek, a mozgás, a játék mindig mosolyt csal mindenki arcára!

