A felcsúti csapat - amely a mostani szezonban egy-egy döntetlen és vereség után először tudta legyőzni a DVSC-t - sikerével, valamint a Fehérvár - Diósgyőr elleni - pontvesztésével bronzérmes lett.

Az már korábban biztos volt, hogy a debreceniek ötödikek lesznek.

Az első tíz perc eseménytelen mezőnyjátékát Dzsudzsák tizenhatoson belüli kezezése törte meg, végül hosszas videózást követően maga Rúsz Márton játékvezető hagyta helyben saját ítéletét, miután a VAR-szobában nem tudtak dönteni. Az Európa-bajnoki kerettag Nagy Zsolt magabiztosan értékesítette a büntetőt és szezonbeli tizedik gólját szerezte. A folytatásban ismét kiegyenlített csata folyt a pályán, az állóvizet ezúttal Manrique kiállítása kavarta fel: a spanyol védő a leshatárról kilépő Komáromit rúgta fel utolsó emberként a kaputól 17 méterre. A sértett szabadrúgása ekkor elkerülte a kaput, 12 perccel később azonban egy szép távoli lövéssel mégis megduplázta csapata előnyét. A vendégek az utolsó percig teljesen veszélytelenek voltak a kapura, ekkor azonban Bódi egy remek támadás végén némileg váratlanul szépített.

A fordulás után néhány perccel ismét Nagy volt eredményes, közeli fejesgóljával ismét megnyugtatóvá vált a Puskás Akadémia előnye, amely ezt követően is uralta a mérkőzést, sokat birtokolta a labdát, a Loki-szurkolók pedig egy óra elteltével nem éppen irodalmi stílusban kérték számon kedvenc játékosaik teljesítményét. A DVSC-ultrák kritikája, valamint a cserék ellenére sem változott a mérkőzés képe, a hazaiak Komáromi szerencsés találatával még növelni is tudták előnyüket a lefújásig. A kontrákban hiába bízó debrecenieknél a hajrában több fiatal játékos is debütált az élvonalban, de ennél többnek ezen a mérkőzésen nem örülhettek.

OTP Bank Liga, 33. forduló: Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 4-1 (2-1)

Felcsút, v.: Rúsz

gólszerzők: Nagy Zs. (15., 49. - az elsőt tizenegyesből), Komáromi (36., 90.), illetve Bódi (45+4.)

sárga lap: Plsek (47.), Komáromi (73.), Colley (96.), illetve Tuboly (34.)

piros lap: Manrique (24.)

Puskás Akadémia: Pécsi - Maceiras, Golla, Stronati, Brandon (Levi, 71.) - Szolnoki (Corbu, 70.), Nissilä (Colley, 79.), Plsek (Favorov, 79.) - Nagy Zs., Puljic (Vékony, 84.), Komáromi

Debreceni VSC: Megyeri (Erdélyi, 82.) - Tuboly, Baranyai, Romancsuk, Manrique - Ojediran, Bódi (Gellén, 83.), Szuhodovszki - Vajda (Cibla, 82.), Dzsudzsák (Batai, 76.), Domingues (Hornyák, 69.)

Két büntetőt kihagyott, de győzött és ezüstérmes a Paks

A friss Magyar Kupa-győztes Paks két büntetőt is kihagyott, de 2-1-re legyőzte szombaton az élvonaltól búcsúzó, vendég Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában, ezzel ezüstérmesként zárta az idényt.

A tolnai klub beállította története legjobb eredményét, a 2011-es szezon után végzett ismét a második helyen és az Európa-liga selejtezőjében lesz érdekelt a nyáron.

A mérkőzés előtt Böde Dániel és Szabó János közösen felmutatta a közönségnek a Magyar Kupát.

A találkozót a kezdetektől a hazaiak irányították, a vendégek a kontra lehetőségére vártak. Sok ilyen nem akadt, de amikor igen, Szappanos a helyén volt és hárított. A Paks a 19. percben büntetőhöz jutott, miután a 16-oson belül cselezgető Könyvest Lippai megrúgta. A 11-est a sértett végezte el, de jobb alsó sarokra tartó lövést Kovács Marcell védte. Ami nem sikerült büntetőből, az negyedórával később összejött akcióból: a továbbra is fölényben játszó házigazdáknál Mezei lecsapott egy kipattanó labdára, és 15 méterről nagy gólt lőtt. A szünet előtt megduplázhatta volna előnyét a Paks, de Szabó Bálint lövése kijött a keresztlécről.

A fordulás után egy ideig nem változott a játék képe, többnyire a kisvárdai térfélen pattogott a labda. Egy idő után aztán a paksiak átadták a területet a vendégeknek, akik azonban ezzel nem tudtak élni, nem jelentettek veszélyt a kapura, a lövéseik pontatlanok voltak. A hajrához közeledve aztán ismét 11-est rúghatott a hazai csapat, miután a 473. élvonalbeli mérkőzésén játszó Böde passza után Harasztit buktatták. Ezúttal, a 79. percben Hahn állt a labda mögé, de csúnyán fölé lőtt. Az újabb kihagyott büntető nem bosszulta meg magát, sőt Hahn néhány perc múlva javított, lezárva ezzel a mérkőzést. Spasic a ráadásban még szépített, de ez már nem befolyásolta a három pont sorsát.

OTP Bank Liga, 33. forduló: Paksi FC-Kisvárda Master Good 2-1 (1-0)

Paks, v: Andó-Szabó

gólszerzők: Mezei (34.), Hahn (84.), illetve Spasic (91.)

sárga lap: Szabó B. (50.), illetve Melnyik (38.), Cipetic (72.), Matic (78.), Ilievszki (82.)

Paks: Szappanos - Vas, Kinyik, Lenzsér - Kovács K., Mezei (Horváth K., 88.), Vécsei (Hahn, 76.), Haraszti, Silye (Kocsis B., 88.) - Szabó B. (Papp K., 64.), Könyves (Böde, 64.)

Kisvárda Master Good: Kovács M. - Stefan (Cipetic, a szünetben), Lippai, Jovicic (Széles, a szünetben), Körmendi - Melnyik (Osztrovka, 81.), Matic - Navratil, Makowski, Camaj (Spasic, 71.) - Mesanovic (Ilievszki, 71.)

Nem nyert a Fehérvár, ezzel visszacsúszott a negyedik helyre

A Fehérvár nem tudta legyőzni otthon a Diósgyőrt a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában, így leszorult a dobogóról.

A székesfehérváriak a gól nélküli döntetlennel egy pontot szereztek, a Puskás Akadémia viszont győzött, így a felcsúti csapat előzött.

A két Fejér vármegyei klub a Konferencia-liga selejtezőjében lesz majd érdekelt a nyáron.

A Fehérvár játszott fölényben, a támadások többségét a hazai csapat vezette. Nem telt el fél óra, amikor Sigér jobb oldali beadását követően Karamoko magasra ugorva a vendégek kapujába fejelt. Hosszas VAR-ellenőrzés után azonban Karakó Ferenc játékvezető érvénytelenítette a találatot, mert a gólt megelőző szabadrúgásnál Sigér lesről mozdult vissza a labdáért. Nem sokkal később a hazai ultrák pirotechnikai eszközöket hoztak működésbe, nagy füst keletkezett a fehérvári kapunál, emiatt percekig állt a játék.

A szünet után nagyobb fokozatra kapcsolt a Fehérvár, majd Bartosz Grzelak vezetőedző középpályások helyett támadókat hozott be, ezzel is növelve az esélyét a gólszerzésnek. Lüktető volt a játék, a hazai csapatnak akadtak tiszta lövőhelyzetei, de nem voltak pontosak a lövések. A 90. percben Serafimov kotorta be közelről a labdát, hatalmas volt a hazai öröm, a VAR jelzése alapján azonban ezt a gólt sem adta meg a bíró, les miatt. Poharak hullottak a pályára, amikor pedig valamelyest megnyugodtak a kedélyek, a maradék pár percben már nem esett gól.

OTP Bank Liga, 33. forduló: Fehérvár FC-Diósgyőri VTK 0-0

Sóstói Stadion, 6133 néző, v.: Karakó

sárga lap: Gergényi (57.), Spandler (77.), illetve Klimovics (11.), Lund (45+2.), Gera D. (49.), Szabó L. (53.), Jurek (62.), Csorbadzsijszkij (70.)

Fehérvár: Tóth B. - Serafimov, Spandler (Tóth T., 89.), Gergényi - Bese (Stefanelli, 57.), Csongvai, Sigér (Gradisar, 57.), Schőn - Christensen, Katona (Pető, 76.) - Karamoko

Diósgyőr: Ogyincov - Gera D. (Baco, 71.), Szatmári (Csorbadzsijszkij, a szünetben), Lund, Stephen - Bényei, Bokros - Pernambuco (Kampecisz, 80.), Klimovics, Jurek (Franchu, 66.) - Szabó L. (Edomwonyi, 66.)