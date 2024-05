Az UEFA mérkőzésein a VAR-kocsiban az operátor komoly IT-képzettséggel rendelkezik, a magyar bajnokságban viszont ezt a szerepet is játékvezetők töltik be, ami a kétesebb szituációknál akár hátrányt is jelenthet, ha gyors döntésre van szükség. De vajon a VAR tényleg segítette a játékvezetők dolgát, vagy inkább bonyolultabbá tette az ítélkezést?

Jól kell használni

Szabó Zsolt szerint a videóbíró könnyebbé tette a sípmesterek dolgát, feltéve, ha jól használják a technológiát.

– Én mindig egy régi mérkőzést idézek fel, amikor a VAR létjogosultságát vitatják. A franciák úgy verték meg anno az íreket, hogy Thierry Henry kétszer is kézzel ért a labdához a győztes gól előtt, és ezzel ők utazhattak a dél-afrikai világbajnokságra. Ma, a VAR korában ekkora igazságtalanság nem történhetne meg – mondta a beszélgetés során Szabó Zsolt. Az, hogy menyire megosztja Európát a videóbíró használata, több példát is találunk a kontinensen. Egyes európai országokban, mint például Svédország, már nem alkalmazzák a videóbírót, s Angliában is ezt fontolgatják. Szabó Zsolt segítségével olyan emlékezetes szituációkat is kibeszéltek a podcast résztvevői, mint a lengyel–ukrán rendezésű Európa-bajnokságon Kassai Viktor és csapatának nagy hibája, amin a magyar játékvezető karrierje is megbicsaklott. Vajon mennyi vitatott döntés lehet a nyári Európa-bajnokságon, és miben kéne fejlődnie még a videóbírós technológiának?