Amint a felek keddi közleményükben jelezték: büszkén ünneplik az immáron 2014 óta tartó névadói partnerséget, amely a legrégibb és legfontosabb együttműködésnek számít a Ferencváros életében.

Groupama Aréna

Fotó: Mirkó István / Forrás: Magyar Nemzet

„Nem lehetünk elég hálásak a Groupama Biztosítónak, amiért 2011 óta támogatja a Ferencvárosi Torna Clubot. Az első komoly szponzorunk, amelyik azóta is kitart mellettünk. Köszönjük, hogy újból bizalmat szavaztak nekünk, őszintén és nagyon reméljük, hogy az együttműködésünk továbbra is gyümölcsöző lesz. Férfi labdarúgócsapatunk a Groupama Arénában éri el most már évről évre a sikereit, szerzi meg a bajnoki címeket, valamint jut be valamelyik nemzetközi kupa csoportkörébe. Kívánjuk, ahogy a két fél kapcsolata, úgy ez a sorozat se szakadjon meg hosszú időn keresztül!” - nyilatkozta Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

A Groupama Aréna Európa egyik legmodernebb sportlétesítménye, a ferencvárosi labdarúgók itt érték el az elmúlt időszak legnagyobb sikereit. A 34-szeres magyar bajnok, az 1965-ben az Európa-liga elődjének tekinthető VVK-t elnyerő férfi csapat idén sorozatban ötödik alkalommal jutott be nemzetközi sorozat csoportkörébe.