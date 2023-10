Az idei konferencia öt fő téma köré épül fel: fenntarthatóság, mesterséges intelligencia, digitalizáció, integráció és nemzetköziesedés. Az esemény előadói és résztvevők ezeknek a trendeknek a sportvilág jelenlegi és jövőbeli hatásait alaposan áttekintik, inspirálva és ösztönözve az újításokat és a pozitív változást a sport világában. A program a köszöntőbeszédekkel veszi kezdetét, majd ezt követően három teremben fognak zajlani párhuzamosan az előadások és beszélgetések.

Fontos kiemelni, hogy a konferencián bemutatkozik a Sport Forum Awards, amit azzal a szándékkal hívtak életre, hogy egy itthon

egyedülálló objektív szempontrendszer alapján elismerjék az ország legnagyobb marketingértékkel bíró sportolóit és csapatait.

Emellett célja, hogy hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlatok elterjedéséhez. Az idei évtől a díjkategóriák értékelési módszertanának kialakításában szakmai partnerként közreműködött a PwC Magyarország, a Neticle és az Observer Médiafigyelő is.

Az alábbi három kategória esetében angol nyelven várják a pályázatokat a szervezők:

Best sponsorship & marketing campaign

Best Sport Facility

Sport media

A lengyel SportBiz-zel való együttműködésnek köszönhetően ezen három kategória legjobb pályázatai továbbküldésre kerülnek a tavasszal megrendezésre kerülő SportBiz Awardsra, ahol nemzetközi színtéren is megmérettethetnek.

A Sport Forum Hungary konferenciát 2023. október 19-én rendezik a Puskás Arénában, az esemény honlapján további információk találhatók a kategóriákról és azok leírásairól.