Kulcsfontosságúak az önkéntesek, akik nélkül elképzelhetetlen lenne egy ekkora világversenyt megrendezni. Ők lesznek a vb nagykövetei, akik már a repülőtéren, vagy a pályaudvaron fogadják a sportolókat és a nézőket. Ott lesznek a szállodákban, a buszokon, a melegítő- és a versenypályán is. Óriási a felelősségük és a dicsőség is jelentős részben az övék lesz, hiszen nekik is köszönhetjük majd, ha az álmaink valóra válnak és ez lesz minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága