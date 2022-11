"Azt gondolom, alapként mindenképpen erre a keretre kell építeni, hiszen voltak olyan pillanatok és olyan szegmensek, amelyek alapján lehet rájuk alapozni. Ezzel a kerettel fogunk továbbmenni, most nem látjuk azokat, akik pluszban beépíthetők, a túlzott fiatalítás pedig irreális lenne, de jól látszik, hogy a 2018-as junior világbajnokok és a 2019-ben junior Európa-bajnokok közül több játékos is nemzetközi klasszissá érhet. Ők Győri-Lukács Viktóriával, a sérüléséből visszatérő Bíró Blankával együtt már egy versenyképes gerincet alkothatnak. Emellett abban bízunk, hogy ezzel a világversennyel is fejlődtek a játékosok"