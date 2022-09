Szombattól a Nemzeti Sport az állami tulajdonú gazdasági társaság, a Nemzeti Sportügynökség tulajdonába kerül.

Az adásvétellel az Ügynökség legfőbb célja - amint arról az MTI-t közleményben tájékoztatta - az értékmegőrzés mellett a napilap közszolgálati feladatainak ellátása, melyre a jövőben kiemelt hangsúlyt fektet a társaság.

"A jövőre 120 éves Nemzeti Sport Magyarország legrégebben megjelenő nyomtatott sportnapilapja, amely a jövőben továbbra is nyomtatott és online formában jelenik meg. A tulajdonosváltással a napi munka nem változik, továbbra is a jelenlegi szerkesztőség viszi a lapot" - áll a tájékoztatóban, amely kiemeli: "továbbra is stabil háttérrel működhet tovább hazánk egyik legrégebbi napilapja".