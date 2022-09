Van olyan küzdelem, amit jobb elveszíteni. Ezt gondolhatta magában az az angol kapus, aki az egyik hétvégi FA-kupameccs közben a pálya melletti sövénynél könnyített magán. Amikor visszatért a pályára, hogy a kirúgást elvégezze, keserűen kellett szembesülnie a zord fogadtatással: piros lapot mutatott fel neki a játékvezető, így véget ért számára a mérkőzés.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy meccs közbeni vizelés miatt ritkán osztanak pirosat. Manapság elég sokat dobálóznak a „sporttörténelmi” jelzővel, ezért a szorongató helyzet drámai feloldását ezúttal csak emlékezetes pillanatként illetjük. Két kilencedik ligás, azaz meglehetősen alacsony osztályú csapat, a Blackfield & Langley és a Shepton Mallet mérkőzött meg egymással. A 76. percben jött el a pillanat, amikor a hazaiak kapusa úgy döntött, hogy jobb nem bepisilni. Amikor az alapvonalnál a labda elhagyta a pályát, Con­nor Maseko is így tett, behúzódott az említett sövény takarásába. Eléggé el nem ítélhető módon a vendégcsapat játékosai még fel is hívták a játékvezető figyelmét a történtekre. Ha nem feltételeznénk a pártatlanságot a sporiról, még azt is gondolhatná az ember, hogy belehajszolták a piros lapos büntetés kiszabásába. A mérkőzés döntetlennel zárult, szerencsére nem befolyásolta a végkimenetelét a kapus kimenetele miatti kiállítás.

A továbbiakban bizonyára sok viccelődés céltáblája lesz a Blackfield & Langley kapusa, aki egyébként meglepetten szembesült a bíró ítéletével.

A szükség nagy úr, ezt jól tudjuk mindannyian. Időnként akár sportolók pályafutását is befolyásolhatja. A 2005-ös London-maraton során a nők versenyében a brit Paula Radcliffe került szorongató helyzetbe. Hasmenéssel küzdve a nézők szeme láttára, a kamerák kereszttüzében volt kénytelen könnyíteni magán. Ennek ellenére megnyerte a versenyt, abban az évben az volt a legjobb idő női maratonon. Mindenesetre annak idején a britek beszavazták az év tíz legfeledhetetlenebb pillanata közé a hascsikarásos futást. Alighanem a legtöbb amatőr hosszútávfutó is szembesült már azzal, hogy sürgősen meg kell állnia kis időre, csak nekik a futás befejeztével nem akasztanak aranyérmet a nyakukba.

Ha máshonnan nem, a brit tudósok munkássága nyomán tisztában lehet vele mindenki, hogy a sportteljesítményt jelentősen befolyásolja a megfelelő táplálkozás és folyadékbevitel. Már csak ezért sem lehet kétséges, hogy ezentúl az ellenfél szurkolói sörrel fogják kínálni Connor Maseko kapust.