A szerdán közös megegyezéssel távozott Joao Janeirót megbízott vezetőedzőként követő Dombi Tibor irányításával idénybeli első sikerét aratta a hajdúsági csapat, míg a Fehérvár negyedik idegenbeli meccsén a negyedik vereségét szenvedte el.



OTP Bank Liga, 7. forduló:

Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 1-0 (1-0)

----------------------------------------

Nagyerdei Stadion, 5014 néző, v.: Karakó

gólszerző: Do. Babunszki (45+2.)

sárga lap: Do. Babunszki (37.), Szécsi (74.), Baráth (86.), Dzsudzsák (90.), illetve Rúben Pinto (11.), Hangya (27.), Stopira (54.)

DVSC:

----

Hrabina - Bévárdi, Romancsuk, Deslandes, Ferenczi J. - Baráth, Dzsudzsák, Varga J. (Lagator, 70.) - Horváth K. (Kiziridisz, 37.), Szécsi (Neofitidisz, 89.) - Do. Babunszki (Dieye, 70.)

Fehérvár:

--------

Kovács D. - Serafimov (Ljednyev, 86.), Larsen, Stopira - Nego, Rúben Pinto (Bumba, 67.), Fiola, Hangya (Heister, 72.) - Dárdai (Schön, 67.), Bamgboye (Kodro, 67.) - Zivzivadze

Jó iramú, lendületes első félidőt játszottak a csapatok, mindkét oldalon kialakultak veszélyes helyzetek, de a kapusok jól végezték a dolgukat. A Debrecen többet birtokolta a labdát és több lehetősége is akadt, s az egyiket - közvetlenül a szünet előtt - sikerült gólra váltania. Az első félidő krónikájához tartozik, hogy egy szögletet követően Bamgboye és Horváth Krisztofer összeütközött, utóbbi a földre került, ápolni kellett, majd miután lecserélték, kórházba szállították agyrázkódás gyanújával.

A fordulás után a hazaiak ott folytatták, ahol abbahagyták, Kovács kapusnak többször is nagyot kellett védenie. A Fehérvár pontatlanul, átütőerő nélkül játszott, ezért a játékrész derekán négy cserével próbálta frissíteni csapatát Michael Boris vezetőedző. Ez sem segített azonban, továbbra is a hazaiak irányítottak, a vendégek többször is beszorultak saját kapujuk elé. A hajrában fáradni látszott a Debrecen, de végül sikerült megőriznie minimális előnyét.