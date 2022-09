A hazai szakszövetség hírlevele szerint a jubileumi eseményen 36 ország mintegy 1700 versenyzője lép tatamira formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban. A hatalmas létszám mellett a minőség is garantált, hiszen a mezőnyben számos világklasszis, több, a tavalyi olimpián érmet nyert sportoló is akad, köztük Hárspataki Gábor, aki küzdelmi kategóriájában a magyar karate történelmi bronzérmét szerezte meg Tokióban. A piros-fehér-zöld színek képviselői között Indul továbbá a nyári, birminghami Világjátékokon második helyet elért Tadissi Martial és az idén Európa-bajnoki címet kiérdemelt György Dániel is.

A Budapest Openen szombaton rendezik a felnőtt, az U21-es korosztály és a juniorok küzdelmeit, míg vasárnap a kadét- és a gyerekkategóriák következnek, összesen 10 küzdőtéren.

Forrás: MTI