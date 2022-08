A magyar női röplabda-válogatott 3-2-re kikapott a vendég ukrán csapattól Budapesten az Európa-bajnoki selejtezősorozat második fordulójában.

A német Andreas Vollmer egy-egy győzelemmel és vereséggel, négy ponttal álló együttese szombaton a ciprusiakat fogadja a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban.

A hat selejtezőcsoport mindegyikéből az első két helyezett jut ki a jövő évi belga, olasz, észt és német közös rendezésű kontinenstornára.

Európa-bajnoki selejtező, 2. forduló, C csoport:

Magyarország-Ukrajna 2-3 (23, -16, -16, 26, -12)

a legeredményesebb játékosok: Szakmáry 20, Németh 15, Kiss G., Pintér 15-15, illetve Rihljuk 32, Dorszman 19, Milenko 18

Az európai rangsorban 21. helyezett magyar együttes múlt szombaton, a kvalifikáció nyitányán rendkívül fontos mérkőzésen legyőzte a portugálokat, míg az ukránok (13.) a ciprusiak elleni diadallal hangoltak a csoportrangadóra.

A két együttes júniusban kétszer megmérkőzött egymással az Európa-ligában Budapesten, előbb az ukránok nyertek 3-1-re, a magyarok két nappal később 3-2-es sikerrel vágtak vissza. Ahhoz képest mindkét csapat erősödött, kulcsjátékosok tértek vissza nyár eleji pihenőjükről, így - amint azt a magyar játékosok is elmondták - messzemenő következtetést nem lehetett levonni azokból az összecsapásokból.

A vendég röplabdázók - akárcsak a júniusi mérkőzéseken - ezúttal is hazájuk nemzeti lobogójával a vállukon hallgatták a himnuszokat.

A sorozatban ötödik Eb-részvételükre hajtó magyarok nyitásfogadásban bizonytalanul kezdtek, de az ukránok is sokat rontottak, így sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok. A vendégek tudtak először négypontos előnyt kiépíteni, de a házigazdák Németh Anett és Kiss Gréta vezérletével 20-20-nál kiegyenlítettek, Pintér Andrea blokkjaival fordítottak, majd Szakmáry Gréta két támadásával lezárták a játékrészt.

A második játszma első fele hullámzó volt: előbb a vendégek öt ponttal elhúztak, majd a hazai együttes hiába egyenlített, Vollmernek 9-13-nál másodszor is időt kellett kérnie. Elsősorban a nyitásfogadással volt gondjuk a magyar játékosoknak, a német szakember cserékkel próbált frissíteni együttesén, de a változtatások nem működtek, így simán egyenlítettek az ukránok.

A harmadik felvonásra maradt feladóposzton a békéscsabai Bagyinka Fanni, de a hazaiak játéka továbbra is döcögött, nem találták az első szett ritmusát. Az ukránok jól szervezték támadásaikat, a magyarok megoldásai viszont sokszor pontatlanok voltak, így hiába zárkóztak fel Szakmáryék többször is mínusz kettőre, ez a szett is simán lett a riválisé.

A negyedik játszmában ismét Fábián Fanny irányított, ütőposztra pedig Török Kata érkezett. A változtatások hatására kiegyenlítettebbé vált az összecsapás, és bár mindkét együttes játékába több hiba is becsúszott, újra az első szettben látott nagy küzdelem alakult ki. A kétpontos hátrányból egypontos előnyt harcoltak ki a magyarok, akik a hajrát a kettős cserével pályára küldött Petőváry Panni jó sánca után kétpontos fórral kezdték. Az utolsó labdamenetek is hatalmas csatát hoztak, a hazaiak - a közönség tapsviharától kísérve - két mérkőzéslabdát hárítva mentették döntő szettre a találkozót.

A rövidített játékrészben a magyarok 3-2 után beragadtak egy állásba, így a térfélcserénél négy pont volt az ukránok előnye. A vendégek kevesebb hibával játszottak, mint a végsőkig küzdő és több ízben mínusz egyre felzárkózó házigazda, így két ponttal gazdagodtak, míg a magyaroknak be kellett érniük eggyel.

A 156 perces mérkőzés legeredményesebb játékosa az ukránok rutinos átlója, Oleszja Rihljuk volt 32 ponttal, a magyaroktól a csapatkapitány Szakmáry 20 pontig jutott.