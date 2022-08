A magyar csapat 36 egyéni érmet szerzett a vasárnap zárult hazai fekvenyomó Európa-bajnokságon az összes korosztályt és kategóriát beleszámítva.

A Magyar Erőemelő Szövetség tájékoztatása szerint a felnőtteknél Szabó Ágnes Európa-bajnok lett klasszik kategóriában (RAW), akárcsak Rozsnyai-Kovács Aletta. Szabó Ágnes a támasztóruhás (EQ) kategóriában is dobogóra áll, itt ezüstérmes lett. Nyers Mónika két érmet gyűjtött be, klasszikban és EQ-ban is második lett. A felnőttek között Palágyi Zsanett és Kubatov Géza is éremszerző volt, mindketten RAW-ban nyertek ezüstöt, továbbá a Nyers Mónika, Szabó Ágnes, Rozsnyai Kovács Aletta, Palágyi Zsanett, Janics Tímea, Lovas Mónika alkotta női csapai is másodikként zárt.

Versenyző edz a fekvenyomó Európa-bajnokságon a Budapest Kongresszusi Központban 2022. augusztus 5-én.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke szerint színvonalas világversenyen van túl a sportág.

Sok pozitív visszacsatolást kaptunk a külföldi delegációktól és az Európai Erőemelő Szövetség képviselői is elégedettek voltak a budapesti Eb-vel. Válogatott versenyzőink pedig példát mutattak sok utánpótlás korúnak, hogy érdemes küzdeni, és célokat kitűzni

– összegzett az elnök.

Kromek András szövetségi kapitány szerint sok mindent elmond az eredményekről, hogy az 59 magyar induló közül csak egy végzett érvénytelen gyakorlattal.

A budapesti fekvenyomó Eb-n 27 ország több mint 670 sportolója vett részt.

Borítókép: Az aranyérmes Cserna János a fekvenyomó Európa-bajnokságon a Budapest Kongresszusi Központban 2022. augusztus 5-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán