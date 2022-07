A Világjátékok magyar sajtócsapatának tájékoztatása szerint a viadal hatodik versenynapján a Bali, Mazács, Farkas trió látványos produkcióval érdemelte ki az aranyat, megelőzve az olaszokat és a románokat. Bali szerint a csoportfináléban becsúszott egy hiba, emiatt nem lett abban a versenyszámban is győzelem.

A triónál viszont kijött a lépés, és nagyon örülök, hogy Világjátékok-győzelmet ünnepelhetünk. Sokat dolgoztunk egy ilyen sikersorozatért, hiszen ne feledjük, hogy a játékok előtt a világbajnokságon is jól szerepeltünk

- mondta a világbajnok és Világjátékok-győztes aerobikos.

Mazács a csapategységben látja a magyar aerobikosok sikersorozatának a titkát.

"Igyekszünk mindenben segíteni egymást. Mindig van egy-két ember, aki pluszt tud adni a többinek. A csoportunk ezúttal egy ezüstös produkcióval rukkolt elő, a trióban pedig úgy gondolom, hogy egy katartikus élménnyel gazdagodtunk. Fantasztikus volt" - nyilatkozta.

Mindkét magyar kick-boxos kikapott az első meccsén: az 52 kilogrammos Pálfi Viktória lengyel, a 70 kilósoknál Boros Petra pedig szerb ellenfelével szemben maradt alul.

Vereséggel mutatkoztak be a magyar fallabdázók is: Chukwu Hannah, Szász Kincső és Farkas Balázs is kikapott az első összecsapásán. A legszorosabb meccset Farkas játszotta, ő a címvédő német Simon Rösner ellen kezdett, aki végül 2-1-re bizonyult jobbnak.

Az íjász Molnár József sikerrel vette az első akadályokat a barebow-soknál. A selejtezőben, a jelöletlen távon ötödikként, a jelöltön pedig hetedikként lépett tovább.

Az rg-s Pigniczki Fanni keddi két bronzérme után, szerdán buzogánnyal a 9., szalaggal 17. lett.

A Világjátékokon eddig 66 ország versenyzői szereztek érmet. A magyarok 11 arannyal, 7 ezüsttel és 7 bronzzal továbbra is az éremtáblázat második helyén állnak, a németek (16, 2, 9) mögött.

Forrás: MTI

Borítókép: Bali Dániel, Hegyi Dóra, Mazács Fanni, Szőllősi Panna és Farkas Balázs (b-j) aerobikozók edzenek a Flex - HD Sportegyesület debreceni edzőtermében 2017. május 18-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt