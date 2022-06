A fővárosiak 7-0-lal kezdték az első és a második negyedet is, és a 15. percben már 27-14-re vezettek. A katalánok azonban 58 százalékos triplázással - a Real csak 27 százalékkal célzott távolról - felzárkóztak, a nagyszünetben már 34-33 volt az állás, a sorozatban negyedik spanyol döntőjét vívó Hanga pedig 2 pontnál tartott.

A Barcelona fordulás után sem tudta átvenni a vezetést, a Madrid tartotta az 5-8 pontos távolságot, mígnem a harmadik játékrész hajrájában először kerültek előnybe a vendégek (55-56). Az utolsó szakaszban a magyar kosaras hármasával ismét a házigazdák álltak jobban, és a 221 centis, 25 pontig jutott Edy Taveres vezetésével megszerezték a győzelmet. A Real nemrég szívrohammal kórházba került mestere, Pablo Laso a lelátóról nézte végig tanítványainak a diadalát.

A 33 éves Hanga - aki tavaly még a katalánokkal ünnepelt bajnoki címet - összességében 27 percet töltött a parketten, ez idő alatt 7 pontot és 8 lepattanót szerzett. A magyar légiós három kupaaranya mellett a második bajnoki címét szerezte meg Spanyolországban.

A szezon során a Spanyol Király Kupában és az Euroligában is ezüstérmes Real Madrid története 36. bajnoki aranyát gyűjtötte be.

Borítókép: Hanga Ádám (MTI/EPA/EFE/David Aguilar)