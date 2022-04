A korábbi junior világelső a szövetség közösségi oldalán elsőként a vasárnap véget ért miami tornáról beszélt, amelyet egy 6:0, 6:0-ás diadallal kezdett a szlovák Kristina Kucova ellen.



„Nagyon rég volt ilyen, hogy +biciklivel+ zárult egy mérkőzésem. Talán egy ITF-tornán fordult elő még évekkel ezelőtt Ausztráliában. Nyilván ez ebben a mezőnyben nagyon ritka dolog, én is meglepődtem” – mesélte a 23 éves játékos, aki a második fordulós meccsét ugyanakkor feladta Floridában.



„Meghúztam a combközelítőmet, de már jobban vagyok. Szerencsére nem szakadt el, jó volt az elővigyázatosság. Az elmúlt napokat így rehabilitációval töltöttem, hogy közel százszázalékos állapotba tudjak kerülni az e heti, 80 ezres portugáliai ITF-versenyre” – fejtette ki.



A top 100 elérését Gálfi egy álom beteljesülésének nevezte.



Ezt ízlelgetni kell még, de az utóbbi hetekben folyamatosan ezen dolgoztunk. Ez egy gyerekkori álom, egy első mérföldkő, amit most elértem. Ezért kezdtem el teniszezni, hogy egyszer majd ott legyek a legjobb százban. Most azonban nem is szeretnék megállni, úgy érzem, van még feljebb, de az elsődleges cél, hogy megőrizzem a tagságom az elitmezőnyben. Erre pedig van is bőven esély, hiszen a Roland Garrosig nincsenek megvédendő pontjaim – fogalmazott.



A francia nyílt bajnokság lehet a korábbi junior US Open-bajnok első felnőtt Grand Slam-tornája, ahol alanyi jogon főtáblás.



„Régebben nagyon nem éreztem otthonosan magam salakon, bár azon nőttem fel. Aztán az elmúlt két évben megszoktam a salakot, és kényelmes lett rajta játszani. Én érzek magamban néhány kört, de ez persze nagyban függ majd a sorsolástól. Párizsig indulok WTA 125-ös és 250-es versenyeken, valamint beneveztem a madridi ezres tornára is” – mondta.



Gálfinak jelenleg Bukta Ágnes, egy korábbi profi játékos az edzője, miután nemrégiben elváltak útjai a francia Bastien Fazincanival.



„Minden kapcsolat elfárad egyszer. Bastiennel három évig dolgoztunk együtt, de nem éreztem már többet ebben. Most Ágival nagyon jól érezzük magunkat együtt, jó a hangulat, számíthatok is rá mint barát, illetve a szakmai dolgokban is rengeteget segít, csakúgy, mint Vaskó Balázs, aki az erőnléti edzőm. Egyébként hamarosan bővül majd a csapatom egy új edzővel, de erről még nem szeretnék elárulni részleteket” – tette hozzá a balatonfüredi játékos, aki Bondár Anna és Udvardy Panna után harmadik magyarként került be az elitmezőnybe, hasonló eredményességre pedig tíz éve nem volt példa.

