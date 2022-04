A zöld-fehérek ezt megelőzően még elődöntőben sem szerepeltek. A május 11-i fináléban a Paks ellenfele a másodosztályú ETO FC és a bajnokságban éllovas Ferencváros szerdai párharcának továbbjutója lesz a Puskás Arénában.

Érdekesség, hogy kilenc napja a lila-fehérek 3-1-re győztek Pakson az élvonalban.

A Paks tőle szokatlanul biztonságosabb játékra rendezkedett be, azaz nem a támadásra helyezte hangsúlyt, ez viszont annyiban kifizetődött, hogy hátul stabil volt a csapat. A lila-fehérek nem is tudtak mit kezdeni a zártan védekező ellenféllel, amely így is közelebb járt a gólhoz, mivel a játékrész derekán Nagy Richárd szabadrúgásból a kapufát találta el. Nem sokkal később a zöld-fehérek egy bal oldalon végig vitt akció végén öngóllal szereztek vezetést, amelyet a szünetig biztosan meg is tartottak.

A folytatásban az Újpest próbálta irányítani a játékot, de nem találta a továbbra is szervezetten védekező hazaiak ellenszerét, ráadásul egy szögletet követően a korábbi újpesti középpályás, Windecker megduplázta a paksi előnyt. A második góltól a Paks magabiztosabb, a fővárosi csapat pedig idegesebb lett, ennek eredményeként Kutrumpisz kiállítása miatt emberhátrányba is került a címvédő, amely ennek ellenére rohamozott ugyan, de a slusszpoén is a hazaiaké volt Sajbán keresztlécről kapuba vágódó bombájával.

MOL Magyar Kupa, elődöntő:

Paksi FC-Újpest FC 3-0 (1-0)

Paks, 3214 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Diaby (27., öngól), Windecker (66.), Sajbán (86.)

piros lap: Kutrumpisz (73.)

sárga lap: Lenzsér (41.), Ádám (68.), illetve Beridze (6.), Antonov (64.)

Paksi FC:

Nagy G. - Lenzsér (Szabó J., a szünetben), Tamás O., Kinyik - Windecker - Kovács N., Sajbán, Balogh B. (Haraszti, 83.), Medgyes - Nagy R. (Szabó B., 62.), Ádám (Böde, 88.)

Újpest FC:

Pajovic - Pauljevic, Kutrumpisz, Diaby, Antonov - Csongvai, Onovo - Croizet (Katona, 75.), Mitrovic (Bjelos, 63.), Beridze - Zivzivadze

Forrás: MTI

Borítókép: A csapatok a kezdőkörben a Paksi FC - Újpest FC labdarúgó-mérkőzésen, a Paksi FC új stadionjában az avatás napján, 2020. augusztus 15-én.