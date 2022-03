Balázs Gábor, a Magyar Darts Szövetség elnöke a keddi sajtótájékoztatón elmondta: a Bp. Honvéd új vívócsarnokában valójában most még csak másodszor kerül sor a versenyre, mert a 2020-ast "elvitte" a pandémia, tavaly pedig kizárólag magyarok vettek részt rajta. Idén eddig 13 országból jelentkeztek és mivel a nevezési határidő még nem járt le, a mostani Budapest Open akár minden idők legnépesebb magyarországi nemzetközi viadala is lehet. Hozzátette: a program pénteken egy bemelegítő páros versennyel kezdődik, amelyre már 50 duó jelezte részvételét. Szombaton tartják a Budapest Classicot, erre 108 férfi és 24 női versenyző már be is fizette a nevezési díjat, a regisztráltak száma pedig 161, illetve 30 fő. A vasárnapi Budapest Mastersre az erősebbik nem részéről 133-an, a hölgyektől pedig 24-en regisztráltak.



Újságírói kérdésre elhangzott, hogy volt orosz sportoló is a jelentkezők között, a nevezését azonban a nemzetközi szövetség állásfoglalása alapján el kellett utasítani. Elhangzott még, hogy vasárnap para-dartsversenyt is tartanak a World ParaDarts égisze alatt.



Szóba került az is, hogy Ihász Veronika április 1-jén utazik el az angliai Lakeside-ban sorra kerülő világbajnokságra, amelyet eredetileg januárban rendeztek volna meg, ám a járványhelyzet miatt három hónappal elhalasztották. Ihász az első magyar dartsozó, aki részt vehet a vb-n. Úgy nyilatkozott, hogy nincs elvárása magával szemben, csak álma van, de azt nem szeretné megosztani senkivel, addig is bőszen versenyez - a férfiak között.



Balázs Gábor bejelentette, hogy a szövetség újabb két évvel meghosszabbította szerződését fő támogatójával, a Dreherrel, így a szervezet költségvetésének csaknem a felét szponzori pénzekből biztosítják.

Forrás: MTI

Borítókép: Végső János dob a legjobb 48 küzdelmében a Hungarian Darts Trophy versenyen a Papp László Budapest Sportarénában 2021. szeptember 3-án.