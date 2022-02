Hunyady Emese nagyon örül a rövidpályás gyorskorcsolyázók pekingi olimpiai sikereinek, de azt szeretné, ha a nagypályás változatban is hasonló eredményeket érnének el a magyarok.

"Ez két külön sportág, és a szívem csücske a nagypályás, klasszikus gyorskorcsolyasport. Azt szeretném, ha ebben is elérnének a magyar sportolók sikereket, és a többi téli sportágban is" - mondta az M1 aktuális csatornán az olimpiai, világ és Európa-bajnok.

Emlékeztetett rá, hogy a short trackeseknél hosszú, mintegy húszéves munka eredménye, hogy a magyarok egy aranyat és két bronzot nyertek, illetve további pontszerző helyezéseket szereztek a pekingi téli játékokon.

"Arra vágyom, hogy a nagypályás gyorskorcsolyázást is ilyen komolyan vegyék, és akkor abban is lehetnek eredmények. És a többi téli sportágat is karolják fel" - folytatta.

Az osztrák színekben az 1994-es lilehammeri téli olimpián 1500 méteren arany-, 3000-en ezüst-, utóbbi távon két évvel korábban, Albertville-ben bronzérmes Hunyady Emese szerint most is sok tehetség van országszerte gyorskorcsolyában, ők a görkorcsolyázásból érkeznek Szegedről, Tatabányáról vagy Szombathelyről Budapestre, és a Városligeti Műjégpályán készülnek, ami a junior korig "abszolút megfelelő".

"De ha magasabb szinten is szeretnének versenyezni, és olimpiára is ki akarnak jutni, akkor fedett pályán is kell edzeni. Járnak ki külföldre edzőtáborokba, de ahogy tudom, a fedett pálya építése téma Magyarországon, Budapesten, és reméljük, hogy a tervből valóság lesz" - mondta.

A pályafutása teljességére vonatkozó kérdésre úgy reagált: úgy érzi, mindent elért, amit egy sportoló elérhetett.

"Arany, ezüst, bronz olimpián, világbajnokságokon és Európa-bajnokságon, az év sportolója voltam, Ausztriának az egyetlen nagypályás gyorskorcsolyázó olimpiai bajnoka, a lillehammeri olimpián a legsikeresebb sportoló az osztrák csapatból" - sorolta az eredményeit.

Hat olimpián szerepelt 1984-től 2002-ig, az elsőre még magyarként jutott ki 17 évesen, amit szintén nagy élménynek nevezett.

"Tulajdonképpen mindent elértem ifjúsági kortól a 2002-es utolsó olimpiámig" - összegzett a pár nap múlva 56 éves Hunyady Emese, aki jelenleg hat-kilenc éves gyerekekkel, illetve a Nemzetközi Korcsolya Szövetség utánpótlásprogramjában fiatal gyorskorcsolyázókkal foglalkozik.