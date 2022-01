Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke a másodosztály színvonalának javulását várja a létszámcsökkentéstől, a válogatottól tisztes helytállást remél a Nemzetek Ligájában, a szurkolók pedig - amint azt jelezte - jelentős változásokra számíthatnak a közeljövőben, mivel szigorításokra van szükség a büntetések miatt.

Az MLSZ elnöke az M4 Sportnak adott exkluzív interjújában kifejtette, érzelmileg ugyan inkább a 16-16 csapatos NB I-hez és NB II-höz áll közelebb, de a szakemberek meggyőzték arról, hogy egyelőre az élvonalban nincs értelme a bővítésnek. Hozzátette, erről azonban továbbra sem tettek le, a következő két-három évben sor kerülhet rá. Az NB II létszámának csökkentésével kapcsolatban elmondta, reményei szerint hasonló lesz a tapasztalat, mint az első osztályban, ahol a 12 csapatos létszám bevezetése óta emelkedett a színvonal, és sokkal több igazi téttel bíró összecsapást rendeznek. Az MLSZ két lépcsőben 20-ról 16 együttesre csökkenti az NB II mezőnyét a 2024/25-ös idényre, ami szerinte azért volt szükséges, mert négy-öt csapat látványos lemaradásban van a többihez képest.

A sportvezető arról is beszélt, hogy továbbra is kevés fiatal kap lehetőséget az NB I-ben, de ennek nem a 12 csapatos létszám a gátja. "Sokkal inkább az edzők, sportigazgatók és tulajdonosok gondolkodása. Úgy gondolom, Magyarországon nem jó a klubok vezetési struktúrája, az edzők csak a meccset, a bajnokságot akarják túlélni, nem hosszú távú építkezés zajlik a többségnél. Manapság a nemzetközi piacon a 18-23 éves futballistáknak a legnagyobb az áruk, ha valaki nemcsak a tévés jogdíjakból és a szerencsejátékból befolyt összegből szeretne megélni, akkor ebbe az irányba kellene elindulnia" - fejtette ki Csányi Sándor.

A férfi felnőttválogatottról azt mondta, nehéz lenne megőrizni az élvonalbeli tagságát a Nemzetek Ligájában, ahol az angolokkal, az olaszokkal és a németekkel szerepel azonos csoportban, ugyanakkor abban bízik, hogy pontokat azért tud majd szerezni a magyar csapat. Hozzátette, egy olyan épülő, fiatal válogatottnak, mint a magyar, fontos, hogy ilyen erős riválisokkal szemben mutathassa meg magát.

A válogatott meccsek kapcsán Csányi Sándor kitért a nézőtéren történt rendbontások miatt kiszabott büntetésekre is. Az MLSZ elnöke kijelentette, mindenképpen szigorítani kell a szabályokat, és bár végleges döntés még nincs, de valószínűleg a Ferencvárosnál alkalmazott vénaszkenneres gyakorlat lép majd érvénybe a válogatott találkozókon is, valamint további kamerákat szerelnek fel a Puskás Arénánál. A sportvezető kijelentette, nincs mit tenni, hiszen egy-egy zárt kapus mérkőzés 200 millió forintos bevételkiesést jelent az MLSZ-nek, és ehhez jön még az adott esetben 100-200 ezer svájci frankos pénzbüntetés.

"Mindenki az MLSZ-től várja a megoldást, én azonban inkább a nézőktől. Itt pár száz emberről van szó, akik miatt a másik hatvanezer nem tud kimenni. És hozzá kell tennem, hogy az ultrák zöme is úgy viselkedik, ahogyan kell. Ugyanakkor a rasszizmussal és a homofóbiával szemben zéró tolerancia van érvényben, minden más esetben súlyoz a fegyelmi bizottság. Küzdünk azért, és van remény arra, hogy más cselekményekhez hasonlóan itt is figyelembe vegyék a megelőző intézkedéseket, vagy hogy éppen hány ember követte el, de ez nem mentesít az alól, hogy a nézőtéren rendnek kell lennie" - nyilatkozta Csányi Sándor, hozzátéve, hogy ugyan nem szabályellenes, de a nemzetközi szövetségeknél "kétségtelenül rosszul mutat" az ultracsoport által a mérkőzéseken viselt fekete póló, hiszen ezt korábbi történelmi eseményekkel azonosítják, így a jóindulatot "nem sikerül növelni az irányunkban".

Csányi Sándor beszélt a FIFA-nak arról a tervéről is, amely szerint kétévente rendezné meg a világbajnokságot. Szerinte - és az európai szövetségek véleménye alapján is - ez anyagilag és színvonalában is tönkretenné a kontinentális futballt. Úgy vélte, ez a dolog már eldőlt és marad a régi, négyévenkénti rendszer.

Borítókép: Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke a szövetség rendes évi közgyűlése után tartott sajtótájékoztatón a telki edzőközpontban 2018. április 27-én.