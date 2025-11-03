56 perce
A filmvásznon is legendás – a kormányfő Bölöni Lászlót méltatta
Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája – írta a közösség oldalán Orbán Viktor. A kormányfő a Bölöni Lászlóról készült filmre is felhívta a figyelmet.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„A filmvásznon is legendás!” – írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök.
Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája. Puskás után az egyetlen magyar labdarúgó, aki BEK-trófeát emelhetett a magasba.
– fogalmazott a kormányfő, aki a focilegendáról készült Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilmről azt írta, hogy
„számunkra nosztalgia és memento, az utókornak pedig betekintés a hőskorba. ”
Ma díszbemutató, november 6-tól pedig mind részesei lehetünk a legenda életének
– hívta fel a figyelemet a miniszterelnök.
