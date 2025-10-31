Nem igaz, hogy a gyerekekkel minden nehezebb (videó)

Waskovics Andrea, a film egyik főszereplője megosztotta a Svenk stábjával, hogy bár azt mondják, hogy gyerekekkel mindig nehezebb forgatni, ő ezt egyáltalán nem érezte. Mint fogalmazott, az Andort alakító kisfiúval, Barabás Bojtorjánnal nagyon jó volt együtt dolgoznia és sokat kapott tőle a forgatás alatt.

Hozzátette:

a film „olyan dolgokról szól, amit belül mind érzünk, de nem mondunk ki vagy nem fogalmazunk meg. De ha valaki megnézi ezt a filmet, akkor nagyon erősen hathatnak rá különböző képek vagy mondatok vagy jelenetek. És ezért azt gondolom, hogy nagyon értékes.”

A műsorból az is kiderül, hogy a színésznő miért érzett a díszbemutatót megelőző napokban szomorúságot.