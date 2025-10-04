október 4., szombat

Svenk

1 órája

Marék Veronika piros oroszlánja meghódította Japánt

Címkék#mesekönyv#Japánban#Laci és az oroszlán#siker#Marék Veronika

A hatvanas évek elején a fiatal Marék Veronika megírta és illusztrálta a Laci és az oroszlán című mesekönyvet, amelyet azóta is folyamatosan kiadnak Japánban. A kis piros oroszlán figurája mára közel 700 ezer példányban találta meg olvasóit, és generációk számára vált a bátorság jelképeivé. Visky Ábel rendező és filmes csapata a könyv különös japán sikerének nyomába eredt, miközben Marék Veronikát, magyar és japán olvasókat, valamint gyerekeket is megszólaltattak a titok feltárásához.

MW
Marék Veronika piros oroszlánja meghódította Japánt

Forrás: © Filmworks

A Svenk stábja ott járt a Kell egy oroszlán díszbemutatóján, a különleges alkotás pedig már elérhető a Filmio kínálatában. A műsorban emellett még szó lesz a Móricz Zsigmond regényéből készülő Úri muri, megazisten! című mozifilm nyári forgatásáról, a látványos 1242 – A nyugat kapujában című történelmi film kulisszatitkairól, és a 100 éve született színészlegenda, Kállai Ferenc feledhetetlen filmjeiről, amelyek közül közel 30 elérhető a Filmio kínálatában. A Svenk mozimagazint szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-kor láthatják a Hírtv-n.

Marék Veronika Laci és az oroszlán című mesekönyvét töretlen siker övezi Japánban 
Forrás: © Filmworks

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Kell egy oroszlán című kreatív dokumentumfilmben annak járnak utána az alkotók, mi lehet a titka a Laci és az oroszlán című Marék Veronika mesekönyvnek Japánban, ahol töretlen siker övezi az 1965-ös első megjelenése óta: évente 700 ezer példányban adják ki mind a mai napig - mondta el Visky Ábel, a film rendezője a Svenk a stábjának. Hozzátette: a dokumentumfilmmel az volt a céljuk, hogy bemutassák, a József Attila-díjas írónő és grafikus letisztult vizuális stílusa, illetve a mese története milyen hasonlóságot mutat a japán kultúrával.

A rendező azt is elárulta: a nézők a film alatt egy érzelmi utazáson vehetnek részt, és közel kerülnek Marék Veronika varázslatához. Ezért sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni a szerzőhöz és ahhoz a szellemiséghez, amit képvisel.

A Svenk szombati adásában Marék Veronika azt is elárulja, honnan merítette az ötletet a meséhez, amely a világ leggyávább kisfiújáról szól, akit egy kis oroszlán megtanít bátornak lenni. 

A stáb elment Japánba, hogy megnézze, hogy tényleg ismerik-e a könyvet, és beigazolódott a feltételezés. Kiderült, hogy a gyerekek ott is szeretik és olvassák

– mondta el a szerző.

Marék Veronika a mesekönyv üzenetét is megosztotta a Svenk stábjával: „Önmagunkra kell figyelni, a saját álmainkra, vágyainkra és meg kell próbálni túllépni a gyengeségeinken egy kis erővel, egy kis oroszlánnal, hogy ne gátoljon minket az életben.” A Kell egy oroszlán már elérhető a Filmio kínálatában.

A SVENK film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, és elérhető az NFI Youtube csatornáján is.

A Marék Veronikával és Visky Ábellel készült interjú már most elérhető itt: 

 

