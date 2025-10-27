Díját nyert a Krausz Ferencről készült dokumentumfilm

A Nemzeti Filmintézet (NFI) hétfői közleménye szerint a szakmai zsűri indoklásában méltatta „a film mesteri ötvözetét, amely a tudományos ismereteket egy érzelmes, emberi történettel fonja egybe – a szenvedély, a kitartás és az álmok erejének történetével. A dokumentumfilm bepillantást nyújt a vezető laboratóriumok világába, emlékeztetve arra, hogy még a legnagyobb horderejű felfedezések is egy fiatal elme kíváncsiságával kezdődnek.”

A Krausz Ferenc életéről és a Nobel-díjig vezető pályájáról készült portréfilmet az október 22–25. között megrendezett Nemzetközi Tudományos és Technológiai Film Fesztiválon (Science & Technology Film Festival) láthatta először a nemzetközi közönség. A fesztivál résztvevőit Krausz Ferenc videóüzenetben köszöntötte.

„Az álmoktól a csillagokig – Tudomány a nagyvásznon” mottóval megrendezett tematikus szemle célja a tudományos és technológiai filmek javának felvonultatása, és platform teremtése a tudás, az ötletek és a tapasztalatok cseréjéhez a tudomány különböző területei és a kreatív iparágak képviselőinek, nem kevésbé a filmszerető közönségnek – írták a közleményben.