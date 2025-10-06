Húsz év után ismét Budapesten lép fel Eric Clapton

A többszörös Grammy-díjas zenész, minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa eddigi hatvanéves pályafutása során egyetlen egyszer játszott a magyar fővárosban, 2006-ban a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet. Jövő tavasszal a hétfőn bejelentett európai turnéja keretében tét vissza – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

Szintén most derült ki, hogy november 21-én kiadják Clapton 1989-es lemeze, a Journeyman újramaszterelt változatát, amelyen négy bónuszdal is szerepelni fog, amelyek az eredeti stúdiófelvételekből kerültek elő. Már meg is jelent a korábban kiadatlan, Jerry Williams által írt Forever című dal és klip is.

A Journeyman frissített verzióján olyan örökzöld slágerek találhatók, mint a Pretending, a Bad Love és a Running on Faith, az albumon közreműködött George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray és még sokan mások.

Eric Clapton legutóbbi albuma, a Meanwhile tavaly októberben jelent meg. A tizennégy dalos anyagon hat eddig nem hallott felvétel található, és olyan művészekkel hallhatóak rajta, mint Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago és Simon Climie.