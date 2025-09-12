Kifeszül a Szent István térre az ország legnagyobb mozivászna

A Budapesti Klasszikus Film Maraton kezdeteiről Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési és technológiai divíziójának vezetője, a BKFM fesztiváligazgatója mesélt a Svenk stábjának. A műsorból kiderül, hogy mikor álmodták meg a Szent István térre az ország legnagyobb mozivásznát, mi volt az első film, amit ott vetítettek, és hogy idén milyen magyar és külföldi klasszikusokat élvezhet a filmrajongó közönség az ingyenes vetítéseken a főváros egyik legszebb terén.

„A Budapesti Klasszikus Film Maraton egy különleges találkozópont, ahol a magyar közönség megnézheti azokat a filmeket, amelyeket egykor szeretett, vagy amelyeket nem látott, de fel akar fedezni. Csak a világ legjobb filmjeiből válogatunk, tehát hibázni nem nagyon lehet”

- mondta a fesztiváligazgató a Svenk stábjának.

Idén ünnepeljük Makk Károly születésének 100. évfordulóját, ezért a rendezőlegenda filmjeit is restaurálták a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumában és ezeket a filmeket is bemutatjuk a Filmmaratonon – tette hozzá Ráduly György.

Makk Károly: Ház a sziklák alatt

„A sztárvendégek mellett több mint 90 filmes szakember érkezik a Filmmaratonra, köztük Thierry Frémaux, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója is. De számtalan országból érkeznek még: Hong-Kongból, Kínából, az Egyesült Államokból és Európa számos országából, olyan filmintézetek vezetői, akik bemutatják itt az általuk restaurált filmalkotásokat” - avatta be a Svenk stábját Ráduly György a fesztivál kulisszatitkaiba.

Jövő héten újra kinyit a legnagyobb szabadtéri mozi a Szent István Bazilika előtt a Nemzeti Filmintézet szervezésében megvalósuló Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A szeptember 16-21. között megrendezett fesztiválon négy közönségkedvenc alkotást lehet megnézni a téren felállított óriásvásznon. Felejthetetlen francia krimi Alain Delonnal, Luc Besson sokat idézett, neonfényes thrillere Christopher Lamberttel, egy megunhatatlan magyar vígjáték és a 80-as évek zenés kultfilmje várja a nézőket az ingyenes esti vetítéseken.

A sort A szamuráj című neonoir remekmű nyitja, amiben a jeges tekintetű Alain Delon csendes, magányos bérgyilkost alakíthatott Jean-Pierre Melville kamerája előtt.

A második estén a Luc Besson által rendezett Metró révén, a főhőst megformáló búzaszőke Christopher Lamberttel merülhetünk el a párizsi alagútrendszer különös alakoktól hemzsegő világában. A film elképesztő látványvilágát Alexandre Trauner, azaz Trauner Sándor alkotta meg. Pénteken a 100 éve született Makk Károly felújított, örökzöld romantikus vígjátéka, a Liliomfi szórakoztatja a közönséget, míg szombaton a magyar származású forgatókönyvíró, Joe Eszterhas tollából született, a 80-as évek életérzését, diszkóhangulatát megragadó zenés film, a Flashdance zárja a programot.