Retro Tabán: legendás magyar zenekarok szórakoztatják a közönséget

A közlemény szerint augusztus 16-án a Korál zenekar koncerttel emlékezik Balázs Fecóra, és vendégművészekkel kiegészülve idézik fel a 2020-ban elhunyt magyar dalszerző legnagyobb slágereit, köztük a Maradj velem és a Homok a szélben című dalokat. Ezt megelőzően Abaházi Csaba műsorvezető formációja, majd a Beatrice lépnek fel.

Augusztus 17-én Szikora Róbert és az R-GO lép a színpadra, majd a Ladánybene 27. és a Roy & Ádám Trió adnak koncertet.

Másnap a Back II Black és Hevesi Tamás slágerei csendülnek fel a Tabánban, majd a Neoton Família előadásával – többek között a Nyár van, a 220 felett és a Santa Maria című slágerekkel – folytatódik a koncertsorozat.

Augusztus 19-én a Takáts Tamás Blues Band és Deák Bill Gyula lépnek fel, majd a negyvenéves Bikini együttes jubileumi koncerttel zárja a fesztivált – olvasható a közleményben.

Részletes információk a www.szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.