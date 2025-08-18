augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legendás mesék

2 órája

Szent Istvánról és a Szent Koronáról is regél nekünk ez a páratlan sorozat

Címkék#Szent Korona#Legendás mese#Szent István

A Szent István-nap keretében elindult a Legendás mesék sorozat, amelynek epizódjai a Spotifyon hallgathatók meg – közölték az augusztus 20-i ünnep szervezői hétfőn az MTI-vel.

MW

Közleményükben azt írják, rengeteg izgalmas történetet, legendát rejt a magyarság múltja, már az államalapítás időszakából is fennmaradtak írások, mondák, amelyek megörökítették a kor nagyjainak tetteit, életük fontos pillanatait, s ezek segítenek elképzelni, milyen életet éltek az akkori magyarok.

Budapest,,Hungary,-,April,26,,2022:,Bronze,Statue,Of,St.
Szent Istvánról és fiáról, Szent Imre hercegről is hallhatunk a Legendás mesék sorozatban
Fotó: Benjamin Clapp / Forrás: Shutterstock

A Legendás mesék sorozatban szó esik Szent István királyról és legendáiról, családjáról, megítéléséről, valamint megtudhatjuk, pontosan ki volt Szent Gellért püspök és Szent Imre herceg.

A készítők utánajártak, hogy a Szent Korona alsó és felső része honnan ered, mi az, amit biztosan tudunk róla, hányszor lovasították meg, ahogy annak is, hogy a Szent Jobb miért volt különösen jelentős ereklye a középkori magyar állam szempontjából, milyen kalandos utat járt be, és hogyan került végül az államalapítóról elnevezett bazilikába – sorolták.

A Szent István-nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók – áll a közleményben.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu