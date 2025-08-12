augusztus 12., kedd

Töretlen siker

2 órája

A Hunyadi sorozat meghódítja Kanadát

Címkék#Európa#Torontói Filmfesztivál#közönség#rekord

A tízrészes eposz a rangos Torontói Filmfesztiválon mutatkozik be, majd szeptembertől a kanadai közönség a CBC streamingcsatornán láthatja.

MW
A Hunyadi sorozat nézettségi rekordot döntött

Forrás: NFI

A Hunyadi sorozat nemcsak Magyarországon döntött nézettségi rekordot, hanem Európa-szerte meghódította a közönséget – írja a Magyar Nemzet.

hunyadi-sorozat
A Hunyadi sorozat főszerepét alakító Kádár L. Gellért méltán büszke a produkció sikerére
Forrás:  Nemzeti Filmintézet

A tízrészes eposzt

  • Horvátországban,
  • Németországban,
  • Szlovákiában,
  • Svájcban,
  • Izraelben
  • és Csehországban

mutatták be.

A Beta Film nemrégiben Olaszország közszolgálati műsorszolgáltatójának, a RAI-nak is eladta a szériát, amelyet 2026-ban sugároznak.

A Hunyadi János életéről szóló sorozat hamarosan a rangos Torontói Filmfesztiválon mutatkozik be, majd szeptember 19-től a kanadai közönség a CBC streamingcsatornán láthatja.

A látványos produkció Bán Mór bestsellereiből készült, és minden esélye megvan rá, hogy a magyar történelmet a világsorozatok térképére tegye.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
