Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat

Az elismerést azok kapják, akik a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, az egyházi életben, a tudományban, a kommunikációban, tömegtájékoztatásban vagy a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek, akik a mi magyar világunkhoz tartoznak és képesek felismerni a közösség erejét és fontosságát - mondta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a díjátadón.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak átadásán az Országház Vadásztermében 2025. augusztus 25-én

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

Emlékeztetett: a Külhoni Magyarságért Díjat 2011-ben alapította Orbán Viktor miniszterelnök, 2019-től a Magyar Diaszpóra Tanács javaslatát követően a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése nyomán a díj a 2018-ban elhunyt Kallós Zoltán nevét viseli. A döntés nyomán tehát a teljes magyarság képviselteti magát a díjban, mert együttműködés és egyetértés hozta létre - hangsúlyozta.

Az államtitkár rámutatott:

minden közösségnek vannak alapvető fontosságú személyei, akiknek munkássága tiszteletet érdemel, s életművük eligazodási pontnak bizonyul.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett: az elmúlt napokban ünnepeltük a magyarság egyik alapvető személyének a munkásságát, amely azért maradt minden nemzedék számára igazodási pont, mert Szent István király örök értékek mentén munkálkodott.

Hittel, bölcsességgel, alázattal, de határozottsággal szállt síkra nemzete és országa érdekében, s Magyarország kormánya ehhez az úthoz talált vissza az elmúlt 15 évben – hangsúlyozta.

Elődök, vezetők, segédek, családtagok és utódok munkái révén valósult meg országunk és nemzetünk felvirágzása ezer esztendeje – mondta Nacsa Lőrinc, hozzátéve: ma is csapatban és csapatmunkában gondolkodunk, egy olyan csapatban, amelyben ott vannak évszázadokat átölelő társaink is.

Ami első királyunk célja volt, a szabad, független és virágzó nemzet, azt ma Magyarország kormánya, tiszteletben tartva a hagyományainkat, de modern eszközökkel és kortárs csapattal hívja életre

– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: ennek a kortárs csapatnak részei a mai díjazottak is.