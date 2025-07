Ötszázezer alkoholista országa lettünk

A közelmúltban jelent meg Bene Zoltán gyerekeknek szóló, Marosvölgyi Bonifác élete és kalandjai című könyve. A történetben több macska és háziállat is megjelenik.

Megjelent Bene Zoltán gyerekeknek szóló, Marosvölgyi Bonifác élete és kalandjai című könyve

„Mindenki létezik, aki szerepel ebben a könyvben, tehát Marosvölgyi Bonifác is, Vénusz is, Tódi is a te háziállataid. Hogy néznek ki pontosan?” – érdeklődött Viola Szandra a Magyar Nemzet Videa-csatornáján elérhető műsorban a valóság és mese összefüggéseiről.

Marosvölgyi Bonifác egy ragdoll kandúr, tehát ő egy viszonylag nagy testű macska, Vénusz egy birman lány, ő nagyjából feleakkora, és a Tódi kutya pedig egy máltai bichon fajtájú kutyus. És szerepelnek benne ékszerteknősök is. Szerepel benne nyuszi is, akit az utcán találnak. Kóbor macska is, de szomszédban lakó házi macska is

– mutatta be a mese főbb karaktereit Bene Zoltán.

„Van egy Kópé nevű plüsslovacska is, aki minden reggel a komód tetejéről figyeli őket. Ez azért nagyon izgalmas, mert olyan, mintha neki is személyisége lenne, mintha ő is létező lenne, holott felnőttként úgy gondoljuk, hogy nincsen. Gyerekként ez még más. De az állatok hogy viszonyulnak ezekhez a figurákhoz? Ők félig-meddig létezőként tekintenek mondjuk egy plüssfigurára? Vagy a te macskáid tudnak ragaszkodni bizonyos tárgyakhoz? – érdeklődött a gyermeki és az állati psziché közötti hasonlóságokról Viola Szandra.

Viola Szandra, a Poétikon műsorvezetője

Gyerekkoromból emlékszem arra, hogy a nagyszüleim kaptak egy birkát. És a birka egész álló nap bégetett az udvarban, látszott, hogy nagyon rosszul érzi magát. Nagyapám valami ötlettől indíttatva kirakta mellé a hintalovunkat. És onnantól kezdve a birkának semmi baja nem volt, mert volt neki egy cimborája, ott volt a hintaló, hozzá tudott dörgölőzni, el tudta neki mesélni a gondját, baját. És onnantól kezdve a birka nem bégetett. Nyilván ez még egy ilyen klasszikus hintaló volt szalmával kitömött, tehát volt egy természetes szaga az egész konstrukciónak, de én azt hiszem, a házi állatoknak is vannak házi állataik

– mesélte el válaszul egy személyes emlékét Bene Zoltán.

Ezután a műsorban Bene Zoltán Söténd című novellagyűjteményéről beszélgettek, a műsorvezető a szójátékból eredő címről faggatta az írót, valamint arról, hogy miért volt fontos számára, hogy fiktív településen játszódjanak az események.